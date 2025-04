L'IA joue un rôle important dans l'amélioration des apprentissages

Les participants à un colloque, organisé jeudi à Fès, ont mis l'accent sur le rôle important de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des apprentissages et le développement de la scolarisation.



Intervenant lors de ce colloque, inscrit dans le cadre du Festival des sciences dans la région de Fès-Meknès, le directeur du pôle digitalisation à l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Arsalane Zerghili a indiqué que l'intelligence artificielle est un pilier fondamental pour construire un avenir durable, ajoutant que l'université œuvre pour être à l'avant-garde des institutions académiques qui accompagnent le rythme des développements dans ce domaine.



Il a affirmé que l'université propose une offre pédagogique très riche dans le cadre des formations en licence, master et cycle d'ingénieurs dans les domaines notamment de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, en plus des laboratoires de recherche qui contribuent à la formation de cadres qualifiés capables de stimuler l'innovation.



M. Zerghili estime que l'intelligence artificielle qui opère une «transformation profonde de notre façon de penser et de travailler», est devenue un pilier fondamental dans de nombreux domaines, tels que la médecine, l'ingénierie, l'économie et l'éducation.



De son côté, le chef de la division des affaires pédagogiques à l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès, Khalid Melhouni, a mis l’accent sur l'importance de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, compte tenu de son potentiel pour le développement des apprentissages et la scolarisation.



Pour la présidente de l'Association des sciences physiques dans la région de Fès-Meknès, Zineb Ouedghiri, le thème de l'intelligence artificielle est au cœur des profondes transformations que connaît le monde aujourd'hui.



Elle a également souligné le rôle important que joue cet outil innovant dans le changement des modes de vie, des pratiques professionnelles et de la façon dont les gens pensent et comprennent le monde.



Le Festival des sciences dans la région de Fès-Meknès, organisé par l’Association des sciences physiques en partenariat avec l’AREF et l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA), offre un espace de réflexion et d’échange entre les élèves et les enseignants sur les thèmes de la science et la technologie à travers notamment des expositions, des ateliers et des conférences.