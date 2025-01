L'IA et l'employabilité au cœur du 9ème forum RH de l'Université Privée de Fès

L'impact de l'IA sur l'employabilité est au centre de la 9ème édition du Forum RH de l'Université Privée de Fès (UPF) qui s'est ouverte jeudi.



Ouvrant le forum qui s'étale sur deux jours, le président de l'UPF, Mohammed Aziz Lahlou, a souligné que cet événement, devenu "une tradition phare" du calendrier académique de l'université, "reflète notre engagement indéfectible à préparer nos étudiants à leur insertion professionnelle et à leur offrir des perspectives d’avenir à la hauteur de leurs ambitions".



"Notre université place l’employabilité et la réussite de ses étudiants au cœur de sa mission", a fait savoir M. Lahlou, faisant part de la conviction ferme de l'université que "l’enseignement supérieur doit être le moteur d’une carrière réussie", rapporte la MAP.



"Aujourd’hui, plus de 85% de nos lauréats décrochent leur premier emploi dans un délai n’excédant pas six mois après l’obtention de leur diplôme, un résultat dont nous sommes particulièrement fiers", s'est-il félicité, ajoutant qu'au-delà de l’employabilité, l'université se distingue également par son engagement à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat.



"Grâce à notre incubateur KUB 789, nous offrons un accompagnement sur mesure aux porteurs de projets, en les aidant à transformer leurs idées en entreprises viables et performantes", a expliqué M. Lahlou, ajoutant que cet espace est un véritable laboratoire d’innovation "où nos étudiants et jeunes entrepreneurs bénéficient de ressources, de mentorat, et d’un réseau de partenaires pour concrétiser leurs ambitions".



"Notre ambition est de faire de chaque étudiant un acteur clé dans son domaine, capable d’évoluer avec succès dans un environnement professionnel exigeant et en constante évolution", a-t-il dit, mettant l'accent sur l'importance des liens et de la confiance établis entre l'UPF et plusieurs entreprises partenaires.



Intervenant à cette occasion, des experts ont estimé que l'IA est aujourd'hui une nécessité à laquelle les individus au même titre que les organisations devraient se préparer, d'autant plus qu'elle représente un créneau porteur en matière de création de richesse.



Ainsi, Mohammed Jadri, analyste économique et Directeur de l’Observatoire de l’Action Gouvernementale, est revenu dans ce cadre sur l'impact positif et les risques et défis de l’intelligence artificielle notamment au niveau du Maroc, citant, en ce sens, la création de nouveaux métiers et la transformation de ceux existants.



Il a estimé que l'IA représente une opportunité unique pour transformer l'employabilité au Maroc d'où la nécessité d'une préparation proactive pour limiter les risques, ajoutant que l'IA est de nature à transformer "nos en défis en forces".



De son côté, le Chef de Projet Digitalisation et Développement au Centre Régional d’Investissement (CRI) de Fès-Meknès, Ayoub Zouak, a exploré la transition vers l’IA et ses implications sur les entreprises et les carrières.



M. Zouak a soutenu que réussir cette mutation passe nécessairement par la transformation digitale, estimant que cette dernière implique des actions clés notamment le développement du Top management pour fluidifier la circulation de l'information, la formation du capital humain, le changement du business modèle, outre une résilience mentale à travers l'assimilation des nouvelles technologies pour créer de la richesse.



Cette conférence a aussi été l'occasion de revenir sur les défis à relever et les secteurs visés par la Coupe du Monde 2030, un événement transformateur pour l’économie régionale, Fès figurant parmi les villes retenues pour abriter cette manifestation planétaire.



Au terme de cette rencontre, plusieurs conventions de partenariat ont été signées entre l'UPF et des établissements privés partenaires avec l'objectif de promouvoir l'employabilité des lauréats et l'ouverture sur son environnement socio-économique.



Une quarantaine d'entreprises participent à ce forum RH de l'UPF, qui se veut, selon les organisateurs, une plateforme exceptionnelle pour présenter leurs besoins en recrutement et les profils recherchés, échanger avec les étudiants et lauréats et comprendre les tendances et défis du marché de l’emploi à l’ère de l’IA.