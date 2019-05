L'Espagne, premier partenaire commercial du Maroc pour la septième année consécutive

L’Espagne s’est maintenue comme le premier partenaire commercial du Maroc au premier trimestre 2019, aussi bien en termes d’exportations que d’importations, selon des données publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat).

Elle s’est maintenue en 2018 comme le premier partenaire commercial du Maroc, pour la septième année consécutive.

La valeur des exportations espagnoles vers le Maroc s'est élevée à 2.091 millions d'euros à fin mars dernier, en baisse de 1,28% par rapport à la même période de l’année précédente, précise la même source, faisant observer que le Royaume a été, durant cette période, la 8è destination mondiale des biens espagnols et la deuxième en dehors de l’Union européenne (UE).

L'Espagne a ainsi maintenu sa position de premier fournisseur du Maroc, en s'accaparant 33,5% du total des exportations européennes vers le Royaume au 1er trimestre 2019, devançant la France (21,6%), l'Allemagne (8,9%), l'Italie (8,0%) et les Pays-Bas (5,1%). Pour leur part, la valeur des importations de produits marocains par l'Espagne a atteint 1.841 millions d'euros au premier trimestre de l'année en cours, enregistrant une hausse de 7,95% sur un an.

Le pays Ibérique a été aussi le premier client du Maroc au cours des trois premiers mois de 2019, en s'adjugeant 41,1% du total des importations de l'UE d'origine marocaine, soit 7,7% de plus qu'une année auparavant, suivi de la France (29,3%), l'Italie (6,1%), l'Allemagne (6,1%) et le Royaume-Uni (4,7%).

Le taux de couverture de l'Espagne par rapport au Maroc a poursuivi sa tendance baissière, en passant de 123,59% en 2018 à 113,6% au premier trimestre 2019, ce qui confirme la complémentarité entre les deux pays et l'évolution vers un équilibre entre leurs exportations et importations.

Par ailleurs, le nombre d’entreprises espagnoles ayant exporté des biens au Maroc s’est établi à 10.983 unités au cours des trois premiers mois de 2019, en hausse de 11,2% sur un an. 5.230 des ces entreprises sont des exportateurs réguliers (+9,3%).

Toujours selon l'Eurostat, les exportations de l'UE vers le Maroc ont augmenté de 4,55% à fin mars dernier, en glissement annuel. Le Royaume est devenu le 38ème client de l'UE à travers le monde, alors que sa part dans les exportations européennes totales est passée de 0,4% en 2018 à 0,5% au premier trimestre 2019.

Concernant les importations de l'UE en provenance du Maroc, elles ont augmenté de 6,4% entre janvier et mars derniers, permettant au Royaume de se situer au 47ème rang des fournisseurs de l'Union, relève la même source.