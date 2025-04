L’Espagne, la Hongrie, la Croatie et le Parlacen réitèrent leur soutien au plan d’autonomie

La Hongrie a réaffirmé, mercredi, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, considérant qu’il "doit être la base pour la solution" de la question du Sahara marocain, dans le cadre des Nations unies.



Le ministre a aussi ajouté que son pays a relevé les positions réaffirmées par les Etats-Unis et la France à cet égard.

Cette position a été exprimée par M. Szijjártó dans une déclaration à la presse, suite à ses entretiens, à Budapest, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Dans la même déclaration à la presse, M. Szijjártó a annoncé qu’il avait instruit l’ambassadeur de Hongrie au Maroc à l’effet d’effectuer une visite au Sahara, à l’instar des ambassadeurs d’autres grands pays dans le Royaume.



En outre, le ministre hongrois a fait part de la décision que les services consulaires de l’ambassade de Hongrie au Maroc seront désormais prodigués à l’ensemble des citoyens marocains dans l’ensemble du territoire du Royaume.



Ainsi, la Hongrie réaffirme de manière claire son soutien au plan d’autonomie et conforte le momentum international créé, dont se félicite la dernière résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations unies qui demande instamment qu’il soit mis à profit.



Croatie



La République de Croatie considère le plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007 pour régler le différend régional autour de son Sahara, comme "une bonne base pour parvenir à une solution politique" à cette question. Cette position a été exprimée par le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic-Radman, dans une Déclaration conjointe adoptée suite à des entretiens, mercredi dans la capitale croate, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



La République de Croatie considère aussi le plan d’autonomie comme "un effort sérieux et crédible" et "une bonne base pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies", a dit M. Grlic-Radman.



Le chef de la diplomatie croate a également réitéré le soutien de longue date de son pays au processus mené par les Nations unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.



Les deux ministres ont convenu de l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien à la résolution 2756 (2024) du Conseil de sécurité, qui a souligné le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d'un accord réaliste, pragmatique et durable et d’une solution politique basée sur le compromis.



Parlacen



Le Parlement centraméricain (PARLACEN) a affirmé respecter l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires, réitérant son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud en tant que "solution réaliste et crédible à ce différend régional".



Exprimée dans la "Déclaration de Laâyoune" adoptée à l'issue des travaux de la réunion conjointe, tenue mercredi à Laâyoune, en commémoration du 10ème anniversaire de l'adhésion du Parlement du Maroc au Parlacen en tant que membre observateur permanent, cette position met en valeur l'effort de développement socio-économique constaté de visu lors de la visite effectuée par une délégation de cette institution régionale dans les provinces du Sud.



Elle s'inscrit en droite ligne des valeurs du Parlement centraméricain, fondées sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect de leur souveraineté, ainsi que la recherche de solutions pacifiques et le dialogue.



La Déclaration, signée par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, et le président du Parlacen, Carlos René Hernández, a également mis en avant l'initiative atlantique visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, dans la perspective d'ériger la façade atlantique du Royaume en hub d'interconnexion logistique avec les pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine et des Caraïbes.



Les deux parties ont aussi fait part de leur volonté commune d'intensifier la communication et la coopération autour des questions d'intérêt commun, ainsi que la coordination au sein des forums internationaux, le soutien commun de l'organisation du Forum régional sur l'immigration, prévu fin avril courant en République Dominicaine, comme un rendez-vous annuel pour débattre des questions relatives à la migration et partager les expériences en la matière.



Elles ont souligné l'importance de l'action conjointe pour la mise en œuvre des finalités et objectifs du Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud ainsi que l'opérationnalisation du secrétariat général de ce Forum au siège de la Chambre des conseillers.



La position géostratégique du Royaume et son poids sur le plan régional, grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI, le placent en partenaire stratégique dans le continent africain et l'érigent en porte d'entrée sûre vers les pays de l'Afrique et du monde arabe pour les pays de l'Amérique centrale, poursuit la Déclaration, notant que les relations d'amitié et de collaboration entre le Royaume du Maroc et les pays d'Amérique centrale sont fondées sur l'esprit de concertation et de respect de la souveraineté nationale des Etats.



Depuis 2015, le Parlement du Royaume du Maroc est devenu le premier Parlement maghrébin, africain et arabe à rejoindre le Parlacen en tant que membre observateur permanent. Les efforts déployés par les deux parties pour élargir l'éventail des relations bilatérales et multilatérales ont abouti à la création du Forum parlementaire afro-latino-américain (AFROLAC), dont le secrétariat général est basé à la Chambre des conseillers.



"La Déclaration de Laâyoune" a mis en avant le soutien significatif de la Chambre des conseillers à l'action institutionnelle du Parlacen, ajoutant qu'au regard des multiples défis relatifs aux changements géopolitiques partout dans le monde auxquels font face actuellement les peuples d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, la coopération Sud-Sud devient un axe stratégique dans la politique étrangère des pays des deux régions et un choix essentiel pour la promotion du dialogue, de la solidarité et du développement durable.