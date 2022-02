L’Espagne abandonnera mardi l'obligation du port du masque en extérieur

L'Espagne a annoncé qu'elle mettrait fin mardi prochain à l'obligation de porter un masque en extérieur, une mesure réinstaurée fin décembre face à la vague de cas de Covid-19 provoquée par le variant Omicron.



Le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez adoptera lors du conseil des ministre de mardi "le décret qui supprimera l'obligation de l'usage du masque en extérieur", a affirmé vendredi la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, à la radio Cadena Ser.



L'Espagne avait réinstauré l'obligation du port du masque en extérieur fin décembre pour faire face à une sixième vague de cas de Covid-19 provoquée par le très contagieux variant Omicron.



Mais "tous les indicateurs (sanitaires) sont en train de s'améliorer", notamment le taux d'occupation de patients Covid dans les hôpitaux et le taux d'incidence, a expliqué la ministre de la Santé.



"C'était une mesure de prudence pour le temps strictement nécessaire" et "qui a eu un effet barrière", a-t-elle poursuivi.



Plusieurs régions espagnoles ont récemment levé des restrictions qui avaient elles aussi été instaurées face à la déferlante de cas Omicron.



La touristique région de Catalogne, dans le nord-est du pays, a notamment levé son couvre-feu et abandonné le pass sanitaire en janvier, et prévoit de rouvrir ses discothèques le 11 février.



L'Espagne a recensé jeudi 74.368 nouveaux cas en 24 heures, portant le total à 10.199.716 cas depuis le début de la pandémie, avec une incidence de 2.420 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours.

Ce taux avait atteint 3.418 cas le 21 janvier.



Les cas de Covid occupent actuellement un lit sur cinq dans les unités de soins intensifs du pays, qui a enregistré plus de 94.000 morts depuis le début de la pandémie, d'après les derniers chiffres du ministère de la Santé.



L'Espagne demeure l'un des champions mondiaux de la vaccination, avec 90,8% des plus de 12 ans totalement vaccinés.