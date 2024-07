L’École nationale supérieure des mines de Rabat célèbre ses nouveaux lauréats

L’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR) a organisé, samedi, une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de ses 47è et 48è promotions.



Au cours de cette cérémonie, marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, les différents intervenants ont salué la qualité de la formation proposée par l'ENSMR, un établissement qui n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins du marché national en ingénieurs polyvalents et de haut niveau.



Dans une déclaration à la presse, M. Mezzour, s'est dit heureux d'assister à cette cérémonie de remise des diplômes qui symbolise l’aboutissement des efforts des étudiants ingénieurs au terme de plusieurs années d’études rigoureuses et de persévérance.



Il a également souligné que cette cérémonie vient couronner la réussite des étudiants de cette école, reconnue pour sa qualité de formation à l’échelle internationale et ses lauréats qui ont signé des carrières remarquables, relevant que les lauréats d’aujourd’hui représentent l’avenir de l’industrie nationale.



Pour sa part, le Directeur de l'ENSMR, Omar Oussaouaddi, s'est réjoui de pouvoir célébrer les nouveaux lauréats, au terme de leurs trois ans d’études au cours desquels l'établissement n’a jamais cessé d’améliorer la qualité de sa formation et ce, grâce particulièrement aux efforts de ses différents cadres.



M. Oussaouadd a fait savoir que l'Ecole a formé plus de 7.000 ingénieurs depuis sa création en 1972, et a su diversifier ses offres de formation proposées aux étudiants pour répondre aux différents besoins du marché du travail, notamment dans le secteur minier, de l’énergie et de l’industrie.



Pour cette année, a-t-il poursuivi, la Direction a mis en place des prix d’excellence en faveur des majors de promotions dans le but d’encourager davantage l’excellence au sein de cet établissement.



Par ailleurs, le président de l'Association des ingénieurs de l’École, Nabil En-Nouini, s'est dit fier de participer à cette cérémonie qui célèbre les lauréats des 47è et 48è promotions, affirmant que les corps enseignant et administratif ont mis tous les moyens à la disposition des étudiants pour atteindre leurs objectifs et faire émerger une génération d'ingénieurs qui contribueront à l'édification du Maroc de demain.



Il a souligné par la même occasion que ces diplômés contribueront à la mise en œuvre des stratégies nationales et accompagneront l'évolution technologique et l'essor économique du Royaume.



L'ENSMR est l’une des plus anciennes écoles d’ingénieurs au Maroc. Elle offre de nombreuses formations dans différentes disciplines, dont l'ingénierie des matériaux, les systèmes énergétiques et l'électromécanique.