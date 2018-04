L’EMSI honore le Maroc et décroche une médaille d’or au Salon international des inventions de Genève

Le Maroc à travers l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), a décroché une médaille d’or au Salon international des inventions de Genève, qui s’est déroulé du 11 au 15 avril 2018.

A travers son Laboratoire de recherche, de développement et d'innovation "SMARTiLab", l’EMSI a été récompensée pour son invention classée dans la catégorie «Protection de l’environnement-énergies». Le dispositif intelligent change automatiquement l’orientation des panneaux photovoltaïques afin d’enlever régulièrement les particules de poussière ou de sable qui peuvent s’accumuler sur leur surface. Cette technique assure une performance maximale des panneaux sur le long terme tout en évitant l’utilisation de précieuses réserves d’eau et la pollution de l’air.

Le Salon international des inventions de Genève est un rendez-vous annuel entièrement consacré à l’invention et aux innovations. Il s’agit de l’une des plus importantes manifestations du genre au monde. Fondé en 1972, ce salon populaire arrive à sa 46ème édition, et attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines d’exposants provenant d’une quarantaine de pays. Cette manifestation regroupe plus d’un millier d’inventions dans des domaines variés.

«L’école accorde un fort intérêt à la recherche, au développement et à l’innovation. Elle met tout en œuvre pour porter haut et fort les ambitions et idéaux de notre pays en matière d’invention. Dans ce sens, elle aspire à continuer à la représenter honorablement dans de prestigieux évènements internationaux», affirme Kamal Daissaoui, président du Groupe EMSI.

Rappelons que le SMARTiLab a déposé en 2017 12 brevets nationaux et internationaux et a récolté 21 distinctions à l’échelle nationale et internationale : 2 médailles d’or et 2 trophées au Concours international de l’invention et de l’innovation iCAN 2017 au Canada, le grand prix international de l’innovation technologique et une médaille d’or au Salon international des inventions et des innovations technologiques “Archimède’’ en Russie, finaliste de la Coupe du monde de l’innovation IOT, 2 médailles d’or à la Conférence internationale de design, de la recherche et l’innovation à Kuala Lumpur, 1 médaille d’or et une médaille d’argent au Concours international des inventions du Salon international de la technologie de Shanghai, 4 médailles au Salon international des inventions d’Istanbul ISIF’16, 2 prix Yong Scientist Award à Pékin, prix de Bretagne Valorisation en France, prix de Challenger 2M, vainqueur de 5 éditions d’Imagine Cup au Maroc et finaliste à l’échelle internationale, 2 prix de R&D Maroc, finaliste du concours Eco Shell Marathon.

La nouvelle médaille d’or récoltée à Genève annonce le démarrage d’une année 2018 prometteuse puisque le SMARTiLab sera présent dans plusieurs manifestations de haute facture scientifique.