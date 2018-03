L’EHTP organise la 12ème édition de ses Olympiades

L’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP) organisera la 12ème édition de ses Olympiades les 16, 17 et 18 mars courant sous le thème de la diversité, du partage et du rassemblement.

Selon un communiqué de presse, ces Olympiades, qui souffleront bientôt leur 12ème bougie, fournissent l’occasion aux élèves ingénieurs du Maroc de se rassembler autour d’activités sportives et culturelles.

D’après ses organisateurs, cet évènement a pour objectif principal de permettre aux jeunes de se défouler, d’interagir avec autrui et de développer un esprit de partage et de tolérance à travers ces activités divertissantes.

Prendront part à ces activités près de 9.000 visiteurs venus de différentes écoles d’ingénieurs et de commerce et gestion au Maroc. S’inscrivant dans le cadre des activités parascolaires culturelles et sportives organisées dans le but d’encourager la pratique du sport parmi les jeunes, les «Olympiades EHTP» combinent entre culture, art et sport.

Fières de leur réputation, fortes de leur expérience et riches par leur savoir-faire, les Olympiades EHTP sont le paradigme des évènements sportifs universitaires au Maroc.

«Armés de leur volonté et détermination, sans compter les heures de travail acharné, les organisateurs des Olympiades EHTP promettent une édition pleine de nouveautés et de surprises», a affirmé Azzedine Ismael, directeur de l’EHTP.

Il convient de rappeler que «plus de 7000 visiteurs de différentes écoles ont assisté à la 11ème édition, témoignant ainsi de l’attrait exceptionnel que cet évènement engendre de par sa dimension chaleureuse et conviviale», selon la même source.