L’Association Maroc Entrepreneurs lance le Programme Meet Africa 2 Maroc

L’Association Maroc Entrepreneurs a lancé, récemment le Programme Meet Africa 2 Maroc, un outil d’accompagnement destiné aux entrepreneurs de la diaspora en phase de développement et ayant des entreprises de moins de 3 ans d’existence dans le Royaume.



Le programme Meet Africa est mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec Maroc Entrepreneurs et financé par l’Union européenne et l’Agence Française de Développement, indique l'association dans un communiqué.



Le lancement officiel de ce programme a eu lieu en visioconférence, marqué aussi par l’organisation d’une table ronde sur la thématique "L'entrepreneuriat et la reprise post-covid : la diaspora, un accélérateur de développement des entreprises africaines", avec la participation de Fathallah Sijilmassi, Founder & CEO, Positive Agenda Advisory, Abdou Souleye Diop, Managing partner, Mazars, Saloua Karkri Belkeziz, Présidente Afrique Inetum, Souad Elmallem, Associée Exécutive, 6temik, et Zineb Drissi Kaitouni, Founder & CEO, Dabadoc, rapporte la MAP.



Par la même occasion, les noms des 13 lauréats du Programme Maroc ont été dévoilés, ajoute la même source.

"La diaspora marocaine en France, regorge de talents entrepreneuriaux et d’idées innovantes pouvant contribuer au développement économique tant du Maroc que de l’Afrique", indique l'association dans son communiqué, soulignant l'importance de "faire fédérer les efforts entre les acteurs institutionnels et les acteurs d’accompagnement en vue d’aider cette diaspora à réaliser ces projets entrepreneuriaux destinés au Maroc".



Créée en 1999 à Paris, Maroc Entrepreneurs a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc, à travers trois principaux leviers: faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socio-économique du Maroc, établir des synergies entre les entreprises basées au Royaume et les compétences marocaines à l’étranger et encourager les Marocains résidant à l'étranger ou des personnes fortement attachées au Maroc à créer leurs entreprises par le biais du Concours Tremplin.



L’association, qui regroupe un grand réseau de compétences marocaines avec plus de 12.000 membres, a pour ambitions de proposer aux entrepreneurs en herbe un cadre propice leur permettant notamment de passer du stade de l’idée à la définition d’un Business Plan concret et complet et de développer leurs compétences.



Dans cette perspective, Maroc Entrepreneurs a initié depuis des années des actions en faveur de l’entrepreneuriat, comme la journée de la création de l’entreprise et le programme Tremplin Maroc.