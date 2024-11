L'Association Chouâla organise le «Forum des générations»

L'Association Chouâla pour l'Education et la Culture dans la région de Casablanca-Settat, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, secteur de la Jeunesse, organise la deuxième édition du "Forum des générations" sous le thème : "Relier le passé au présent pour améliorer la gestion associative".



Il s'agit là d'une rencontre de formation et de communication dans le domaine de la gestion associative qui réunira les cadres et les jeunes de l'association des différentes antennes de la région.



Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre des transformations que connaît le mouvement associatif au Maroc, se déroulera en cette fin de semaine à la colonie de vacances nationale Al-Alya à Mohammedia.



La Constitution du Royaume de 2011 a accordé une attention particulière aux associations de la société civile, leur attribuant de nouveaux rôles en tant que partenaires essentiels de l'Etat et moteurs du développement global et durable du pays. Elles sont devenues des acteurs impliqués dans la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques et des programmes de développement. Alors que ces dispositions constitutionnelles attribuent des rôles et des fonctions devant améliorer la situation et le statut des associations, il reste crucial de développer les méthodes de travail des associations afin qu'elles répondent aux exigences de la gouvernance. De plus, il est nécessaire de mettre en place les ressources humaines et matérielles pour atteindre ces objectifs.



Le forum de la Chouâla s'inscrit dans la dynamique actuelle qui anime l'association et ses différentes antennes à travers le pays.Une dynamique qui repose sur une contribution citoyenne et responsable à l'enrichissement de la production éducative et culturelle, tout en développant et renforçant les capacités des cadres et des jeunes de l'association.



Cette rencontre de formation et de communication dans le domaine de la gestion associative cherchera à répondre aux attentes des antennes de l'association dans la région de Casablanca-Settat, afin d'accélérer le rythme de travail, d'initier des discussions et de partager des idées et des visions.



Le forum vise, en outre, à établir des ponts de communication entre les différentes générations appartenant à l’association Chouâla pour l’Education et la Culture.



T.R