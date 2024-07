L'Angleterre, proche de l'élimination, sort la Slovaquie et rejoint la Suisse en quarts 

L'Angleterre, passée tout près de l'élimination, s'est imposée en prolongation (2-1) face à la Slovaquie, qui a mené au score jusqu'à une minute de la fin du temps réglementaire, pour se hisser en quarts de finale de l'Euro, dimanche à Gelsenkirchen.



Les Three Lions qui affronteront la Suisse au stade suivant, ont d'abord été étourdis par un but d'Ivan Schranz (25e).



Ils ont été sauvés par une fantastique bicyclette de Jude Bellingham dans les dernières secondes du temps réglementaire (90+5) avant que, durant la prolongation, Harry Kane n'offre la victoire à ses couleurs d'un but de la tête (91e), son premier de la compétition.



De quoi sauver les Anglais d'un fameux camouflet. Mais que ce fut compliqué pour une équipe passée à une poignée de secondes d'une élimination sans gloire au lendemain de la sortie de route de l'Italie, tenante du titre, face à la Suisse.



Car la Slovaquie, d'abord joueuse, a débuté sans complexes, se créant des occasions par David Strelec (5e) et Lukas Haraslin (12e) avant d'être logiquement récompensée par un but d'Ivan Schranz, son troisième de la compétition (25e). Après un but de Phil Foden annulé pour un hors-jeu à la 50e, Kane, enfin réveillé, a loupé l'immanquable à la 77e minute lorsque, superbement servi par Foden, le buteur du Bayern a vu sa tête passer à côté du but défendu par Martin Dubravka.



Dans la foulée, Declan Rice a vu son tir des vingt mètres s'écraser sur un montant du but adverse.

Tandis que le mur slovaque, bâti autour de Milan Skriniar, refusait de rompre, c'est un coup de génie qui a sauvé les Britanniques.



Après un centre de Kyle Walker réceptionné par Mark Guéhi, Jude Belligham, 21 ans depuis samedi, a réussi un improbable retourné, un chef-d'oeuvre pour remettre les siens d'extrême justesse dans le match.



Un coup dur pour les hommes du sélectionneur italien de la Slovaquie Francesco Calzona qui ont définitivement cédé dès la première minute de la prolongation sur le coup de tête de Kane qui a propulsé l'Angleterre en quart de finale, le 6 juillet à Düsseldorf, pour y défier la Suisse.