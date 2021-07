L'Algérie, plaque tournante de la cocaïne à destination du Royaume-Uni

L'Algérie est devenue une plaque-tournante émergente de la cocaïne à destination du Royaume-Uni, a alerté le journal britannique "The Independent".



Le quotidien rappelle la découverte en juin dernier de près d'une demi-tonne de cocaïne dans des sacs qui flottaient au large de la ville portuaire d'Oran.



Il s'agissait de la deuxième plus importante cargaison de cocaïne découverte en Algérie, souligne la publication, qui rappelle l’autre affaire de cocaïne qui avait éclaté en mai 2018, avec la saisie de plus de 700 kg de drogue sur un cargo censé transporter de la viande congelée en provenance de l’Amérique latine.



Cette saisie avait donné lieu à des arrestations massives en Algérie, fait remarquer le journal. Ce scandale, connu plus tard sous le nom de « cocaïne-gate », avait éclaboussé les plus hautes sphères du régime algérien, rappelle-t-on.