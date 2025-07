L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance un programme de soutien aux projets productifs au profit de familles palestiniennes

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a remis, jeudi à Al-Qods, des subventions pour financer 14 petits projets productifs au profit de familles maqdessies dans la banlieue de la ville sainte.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme "Initiatives civiles pour le développement humain", mené en partenariat et en collaboration avec le Gouvernorat d’Al-Qods.



Lors de la cérémonie de remise de ces subventions, qui a eu lieu en présence notamment du directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui et du vice-gouverneur d’Al-Qods, Abdellah Sayyam, les bénéficiaires se sont félicités de ce projet qui "préserve leur dignité et les aide à améliorer leur vie, ainsi que la gestion de leurs besoins quotidiens".



Prenant la parole lors de cette rencontre, M. Salem Cherkaoui a réaffirmé l’engagement de l’Agence à mettre en oeuvre les Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, de continuer à œuvrer pour diversifier les projets de développement et soutenir les familles maqdessies nécessiteuses, à travers des partenariats avec des institutions locales, malgré le contexte difficile et le financement limité.

Pour sa part, le vice-gouverneur d’Al-Qods a salué les efforts déployés par l'Agence pour servir les institutions maqdessies et renforcer la résilience des populations locales, conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods. Il a également salué la méthode de travail de l'Agence qui répond aux besoins des Maqdessies.



Ces projets productifs sont répartis sur des secteurs d’activité diversifiés comme l'élevage, les métiers de la beauté, la broderie, la location d'équipements sportifs et pour les événements sociaux, outre la production laitière et la confiserie.