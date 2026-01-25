L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dévoile son programme pour le mois de Ramadan dans la Ville Sainte

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a dévoilé, vendredi à Rabat, son programme pour le prochain mois de Ramadan 1447H dans la Ville Sainte, lors de l’événement caritatif de collecte de dons "Nuit de la Charité", organisé dans le cadre des "Nuits d'Al-Qods au Maroc".



Dans un communiqué, l'Agence indique que ledit programme consiste notamment en la distribution de 5.000 paniers alimentaires comprenant 22 produits de base aux familles nécessiteuses d'Al-Qods, ainsi que des iftars aux pensionnaires des hôpitaux et des centres sociaux.



Il s'agit également de l'organisation d'iftars collectifs et de la distribution des habits de Aid Al-Fitr au profit de 500 orphelins issus de familles prises en charge, afin de leur apporter de la joie et de préserver leur dignité, ajoute la même source.



Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant et continu de l'Agence à soutenir la résilience des Maqdessis et à préserver l'identité civilisationnelle et religieuse de la Ville Sainte, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à travers des initiatives concrètes répondant aux besoins de la population, en particulier pendant le mois béni de Ramadan.



Outre la dimension sociale, poursuit le communiqué, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif œuvre à sauvegarder le caractère spirituel et culturel du mois sacré, à travers des initiatives symboliques, dont la tradition d'illuminer les lanternes (fanous) du Ramadan dans la vieille ville, afin de préserver l'héritage religieux et de renforcer la mémoire collective des habitants d’Al-Qods.



Les bénéficiaires de ce programme sont sélectionnés selon des critères précis mis en place par une commission d’experts sociaux, en coordination directe avec le bureau de l'Agence à Al-Qods et en partenariat avec des institutions sociales locales, afin de garantir que l'aide soit distribuée aux groupes les plus démunis, dans les limites du budget alloué à cette opération.

