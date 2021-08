L'Acheuléen: Quand le Maroc fait parler les pierres de la préhistoire

La multiplication des découvertes archéologiques édifiantes au Maroc, dont la dernière est le déterrement du plus ancien Acheuléen de l'Afrique du Nord à Casablanca, fait du Royaume une destination des plus prisées des chercheurs des trésors enfouis de l'Histoire, particulièrement ceux en quête d'une connaissance encore plus précise des origines des êtres humains. La valeur de la préhistoire marocaine a pris un tournant majeur avec la découverte en 2017 des plus anciens Homo sapiens au monde sous le sol du Royaume. Maroc. Avec la trouvaille de l'Acheuléen, qui date de 1,3 million d'années d'après une équipe de recherche franco-italo-marocaine, c'est un nouveau pas géant vers la démystification de certains secrets jusque-là impénétrables, voire une ébauche pour la réécriture d'une partie de l'histoire de l'humanité. Ces intéressantes découvertes replacent encore une fois la région de Casablanca, en particulier, et le Maroc, en général, en tête des études et recherches sur l'origine de l’Homme, l’évolution de ses techniques, de ses cultures, ses déplacements entre des différentes régions de l’Afrique puis vers l’Europe et l’Asie, a expliqué le chercheur en préhistoire Abderrahim Mohib. "Ces découvertes contribuent certainement à la résolution, sinon à apporter des éléments nouveaux en ce qui concerne toutes ces questions", a souligné M. Mohib dans un entretien à la MAP. Ainsi, la découverte récente au site L de la carrière Thomas I Ouest de Casablanca, "n’est pas un effet du hasard", mais c’est le fruit d'un cursus très long de recherches qui se passe dans le cadre d'un programme maroco-français lancé depuis 1978, a tenu à préciser l’archéologue marocain qui a codirigé les travaux de recherches dans le site précité. Le site de la découverte en question a été identifié en 1985 dont la première fouille a été effectuée en 1988 et depuis, jusqu'à aujourd'hui les recherches se poursuivent (fouilles, études, échantillonnage..), a-t-il fait savoir, ajoutant que c’est tout un processus très long pour mettre en valeur ce niveau (L) archéologique de la carrière Thomas I. Par ailleurs, après avoir défini l’Acheuléen en tant qu'une culture matérielle qui caractérise le Paléolithique ancien, l'expert marocain a passé en revue les vestiges archéologiques qui ont été découverts, notamment les bifaces (triédriques, hachereaux…) ainsi que d’autres objets taillés qui entrent dans l’outillage ou l’industrie lithique de ces Acheuléens. M. Mohib a, par la suite, énuméré les étapes par lesquelles les archéologues supervisent les opérations des fouilles passant par l'enregistrement de "la pièce", (carte d’identité) jusqu'à sa conservation soit dans les laboratoires ou dans les institutions concernées en l’occurrence l’INSAP. "Lors des fouilles, on a aussi découvert les restes fossiles d’animaux notamment de l’hippopotame, d’éléphants, de la gazelle, du zèbre, et une certaine espèce de cochon, ainsi que d’autre types d’animaux comme les rongeurs", grâce à l’association de plusieurs chercheurs (Maroc, France et d’Italie) et l’utilisation d’autres disciplines scientifiques magnétostratigraphiques et géochimiques. D’autres recherches en perspective Selon le chercheur marocain, il y a des recherches en perspective, notamment le programme de recherche préhistoire de Casablanca, et qui ne concerne pas seulement le site de la carrière Thomas 1, mais des sites limitrophes comme la grotte d’hominidés (600.000 et 700.000 années) où on a découvert des fossiles humains qui sont les plus anciens au Maroc. En plus, il y a la grotte des Rhoniséros située à la carrière Oulad Hamida, qui est aussi un site acheuléen daté de 700.000 ans. Il existe aussi un autre site à l'Est de Casablanca, en l'occurrence Ahl Loghlam qui est un site paléontologique regorgeant des restes de fossiles animaux et qui sont datés de 2,5 millions ans, a-til relevé, précisant qu'il y a le fameux gisement de Sidi Abderrahamne qui a livré des restes humains en 1955 et classé patrimoine national 1951. Bientôt un parc de préhistoire à Casablanca A part l’intérêt scientifique, poursuit M. Mohib, cette découverte place le Maroc en tant qu'une zone de l’Afrique du Nord incontournable pour la connaissance et l’étude de ces premiers peuplements et de leurs origines et de leurs évolutions et leurs migrations. "En termes de valorisation des découvertes récentes, le ministère de tutelle est en train de réaliser un projet de valorisation sur deux sites très importants, à savoir le parc de préhistoire de Sidi Abderrahmane Nord et le Centre d'interprétation du gisement de la carrière Thomas", a-t-il affirmé. D'après le spécialiste, le parc de préhistoire de Sidi Abderrahmane à Casablanca sera le premier parc de préhistoire en Afrique du Nord où il sera question de raconter toute cette histoire de la préhistoire de Casablanca et de montrer la richesse du territoire national aux citoyens marocains, aux touristes étrangers et aux scientifiques.