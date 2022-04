L'ASMEX et l'Union des Chambres de commerce en Arabie Saoudite scellent un partenariat

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et l'Union des Chambres de commerce en Arabie Saoudite ont signé, récemment à Jeddah, un mémorandum d’entente (MoU) de partenariat qui viendra consolider les relations économiques et politiques entre les deux Royaumes.



Cette convention, signée en marge du Forum des affaires maroco-saoudien, qui s’est tenu en début de semaine, servira de cadre aux actions communes qui découleront des différents échanges déjà existants entre les deux pays, tout en renforçant les acquis par des pistes de développement des relations commerciales bilatérales, indique l'ASMEX dans un communiqué.



Signé par le président de l'ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, et le président du conseil d’affaires saoudo-marocain, Ali Bermane Al-Yami, ce MoU a pour objet d'accompagner la réalisation de projets issus de partenariats liant les deux pays par le biais d'entreprises publiques et privées, fait savoir la même source.



Il est, également, prévu de structurer et engager une réflexion commune ASMEX/Union des Chambres de commerce saoudiennes sur des thématiques liées aux enjeux du développement économique des deux parties, rapporte la MAP.



L’ASMEX confirme, ainsi, son intention de prendre part au débat et de faciliter les mesures qui développeront davantage le commerce entre les deux Royaumes.



Durant le forum, poursuit l'ASMEX, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a rappelé le soutien inconditionnel du gouvernement marocain aux objectifs de ce partenariat, à son développement et sa promotion, rapporte le communiqué.



Les deux parties ont, par ailleurs, affirmé leur volonté d’identifier des projets de partenariat visant l’incitation des PME et TPE à exporter des produits et des services ainsi que de promouvoir les exportations à haute valeur ajoutée.



A cet égard, une ligne maritime sera ouverte entre le Maroc et l'Arabie Saoudite dans les semaines à venir afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique et aux échanges commerciaux entre les deux Royaumes.



L'Arabie Saoudite est le premier partenaire du Maroc dans le monde arabe avec une valeur globale des échanges commerciaux entre les deux pays, qui a atteint les 17,2 milliards de dirhams (MMDH) (soit 1,76 milliard de dollars) en 2021. Au niveau des exportations, le chiffre a atteint le seuil des 771 millions de dirhams (MDH) (79 millions de dollars la même année).

En parallèle, les importations du Maroc se sont élevées à 16,40 MMDH (1,68 milliard de dollars). Des chiffres qui reflètent, en effet, les excellentes relations commerciales entre le Maroc et l'Arabie Saoudite.



Néanmoins, à en juger par le fait qu'en 2020, les investissements directs saoudiens au Maroc dans les secteurs de l’industrie, l’immobilier, du tourisme et de l’agriculture, se sont établis à 246 MDH (26,6 millions de dollars), il est évident que le potentiel de développement du business est plus que prometteur, conclut le communiqué.