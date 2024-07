L'ASMEX devient la "Confédération marocaine des exportateurs"

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a adopté, mercredi à Casablanca lors d'une Assemblée générale extraordinaire (AGE), sa nouvelle dénomination "Confédération marocaine des exportateurs" (COMEX).



Avec l'ampleur croissante du secteur exportateur, son poids dans la production de la richesse nationale et l'ouverture croissante de l'économie marocaine, se traduisant par un renforcement de l'ASMEX, à travers sa force propositionnelle, ses services à l'entreprise, la multiplicité et la variété de ses adhérents (entreprises individuelles ou groupements d'entreprises), il est devenu impératif que l'Association puisse mettre en harmonie sa stature nouvelle avec sa dénomination, indique un communiqué de l'ASMEX.



Ainsi, cette AGE, qui a été précédée d'une Assemblée générale ordinaire (AGO), a connu l'approbation à l'unanimité des résolutions devant accompagner le changement de dénomination, fait savoir le communiqué. D'après la même source, le président de l'ASMEX, Hassan Sentissi, a présenté, lors de l'AGO, le rapport moral et fait part de sa satisfaction pour les avancées réalisées par le secteur exportateur en général et son organisation représentative, fait savoir le communiqué.



Et de poursuivre que le secteur exportateur, véritable locomotive de l'économie nationale, a contribué de manière déterminante à amortir les chocs des aléas climatiques et à maintenir l'économie nationale dans un trend de croissance positive, rapporte la MAP.



Pour accompagner cette dynamique, l'ASMEX s'est employée à fournir au secteur l'appui et l'accompagnement nécessaire sur deux axes majeurs, à savoir "l'amélioration des facteurs de compétitivité" et "la fourniture des services d'accompagnement permettant une mise à niveau rapide et efficace", relève le communiqué.



Par ailleurs, l'AGO a pris connaissance du rapport financier qui a reflété la bonne santé de l'ASMEX. Après une discussion riche et pertinente, l'Assemblée a adopté les rapports moral et financier à l'unanimité et a donné quitus aussi au Bureau Exécutif et au Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2023.