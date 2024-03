L’ASLEM organise un dîner de gala en l’honneur de la femme à Rabat

L’Association des lauréats étrangers du Maroc (ASLEM) organise un dîner de gala ce vendredi 8 mars 2024, à 20h, à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme.



Placée sous le thème «Femme d’impact», cette soirée connaîtra la participation des représentants des pays africains accrédités à Rabat, en l’occurrence : Gabon, Sénégal, Cameroun, Congo, Mali, Guinée, Madagascar, RDC, Côte d’Ivoire et Comores.



Un pianiste, une formation artistique et des remises des prix égayeront cette soirée qui honore la femme en général et plus particulièrement les lauréates internationales formées dans les établissements publics et privés du Maroc.



En effet, comme le souligne Doucouré Makan, président de l’Association des lauréats étrangers du Maroc (ASLEM), « à travers cette soirée qui honore les femmes du Maroc, d’Afrique et du monde en général, nous voulons aussi rendre un hommage particulier à toutes les lauréates internationales formées au Maroc qui occupent une place centrale dans la vie et le plan de développement de notre association. Et contribuent de facto à la dynamisation et la consolidation des liens entre le Maroc et le reste du continent ».



Cet hommage s’adresse aussi à toutes les femmes marocaines faisant partie des organisations partenaires (institutionnelles, étatiques et de la société civile) avec lesquelles l’ASLEM travaille depuis sa création en 2018. « Ces femmes contribuent également au développement de notre association, impactant ainsi le quotidien de la diaspora subsaharienne au Maroc », a-t-il souligné.



Cette soirée est organisée en partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), la Chambre africaine de commerce et de services (CACS), Attijariwafabank et Insight Solutions.