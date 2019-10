L'AMMC participe à la “World Investor Week”

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) participe à l'édition 2019 de la semaine mondiale de l'investisseur (World investor week WIW), un événement mondial qui vise l'éducation financière et la protection des investisseurs, indique l'Autorité dans un communiqué.

Initiée en 2017 par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), la "World Investor Week" est un rendez-vous annuel mobilisant les Autorités de régulation financière à travers la planète dans l'objectif de promouvoir les actions favorisant l'éducation financière et la protection des épargnants, précise le communiqué, notant que pour l’édition 2019, 95 juridictions et organisations se mobiliseront en faveur des investisseurs en menant différentes actions pédagogiques tout au long du 4ème trimestre 2019.

L'AMMC, en phase avec ses missions de protection, d’information et d’éducation financière des épargnants, promet un programme ambitieux et diversifié, avec le triple objectif de promouvoir et renforcer l’éducation financière des épargnants actuels ou futurs sur sa composante marché des capitaux, de permettre aux investisseurs d’avoir une bonne compréhension du marché des capitaux et des avantages et risques associés à l’investissement en instruments financiers et de partager avec les PME et start-up les possibilités de financement à travers le marché des capitaux.

L'Autorité, qui prend part à cet événement pour la troisième année consécutive, mobilise l’ensemble de l’écosystème du marché des capitaux pour contribuer activement à l’édition 2019, rapporte la MAP. "Réunis au siège de l’AMMC le vendredi 11 octobre 2019, les acteurs du marché, Bourse de Casablanca, Maroclear, CCG, associations professionnelles et autres intervenants du marché, ont échangé sur la réalisation des programmes annuels d’éducation financière relative au marché des capitaux et acté le lancement du programme 2019", fait savoir le communiqué.

Ainsi, pour l’édition 2019, l’AMMC a développé des outils et des contenus sous différents formats tels que capsules, diffusion de messages via les réseaux sociaux, application mobile, séminaires et conférences ou encore brochures et fiches pédagogiques. L'Autorité procédera à l’organisation d’un séminaire destiné aux PME et start-up, portant sur les possibilités de financement via le marché des capitaux et à la conception de capsules vidéo ayant pour objectif la vulgarisation des principaux concepts du marché des capitaux.

Au programme figurent également l’élaboration de fiches pédagogiques mettant en perspective des informations utiles aux investisseurs et le lancement des travaux de développement d’une application mobile en éducation financière, ayant pour objectif de permettre au grand public d’avoir une meilleure connaissance du marché des capitaux.

De même, l'AMMC procédera à la publication d'un recueil de textes de lois et règlements ayant pour objectif de faciliter l’accès à la réglementation régissant le marché des capitaux marocain, à l'organisation de trois séminaires en faveur des étudiants des grandes écoles. En outre, les différents acteurs du marché proposeront au cours de la période plusieurs actions pédagogiques en faveur du public visé.