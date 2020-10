L’AMMC participe à la 4ème WIW pour la promotion de l’éducation financière

Pour la quatrième année consécutive, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) prend part à la World Investor Week (WIW), campagne internationale initiée par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour la promotion de l’éducation financière du grand public.



L’Autorité rejoint ainsi plus de 90 régulateurs à travers la planète. Célébrée durant les mois d’octobre et novembre 2020, cette 4ème édition de la WIW mobilise les régulateurs des six continents (membres de l’OICV) en faveur de l’éducation financière des investisseurs à travers une grande variété d’activités (campagnes de sensibilisation, webinaires, Mooc, …).



Destinées au grand public, ces activités ont pour but de contribuer au renforcement de la culture financière des citoyens à travers la dissémination de contenus pédagogiques sur les instruments et marchés financiers, en mettant en avant les bonnes pratiques en matière d’investissements financiers.



De par ses missions, l’AMMC est pleinement investie dans l’éducation financière du public. L’Autorité l’accompagne pour une meilleure connaissance des marchés, des produits et des risques financiers



Sa participation à la WIW et ses différentes actions ont ainsi pour objectifs de promouvoir et renforcer l’éducation financière des épargnants actuels ou futurs dans le domaine du marché des capitaux ; développer les capacités et les aptitudes financières des investisseurs pour une prise de décision éclairée ; favoriser le développement sain du marché des capitaux en renforçant la confiance.



Pour l’AMMC, l’édition 2020 de la WIW sera 100% digitale. L’Autorité a développé différents contenus d’éducation financière à destination du grand public et des professionnels du secteur. Au programme de cette édition le lancement d’une application mobile d’éducation financière ; des webinaires sur l’épargne et sur la finance inclusive, avec la contribution du Conseil scientifique de l’AMMC ; des guides et des outils pédagogiques destinés au grand public autour de l’investissement en instruments financiers ainsi que des capsules éducatives.