Kylian Mbappé n'a toujours pas la frite

Derrière son masque, Kylian Mbappé a montré deux visages lundi à Dusseldorf face à la Belgique: celui d'un capitaine soulagé d'avoir atteint les quarts de finale de l'Euro-2024 et celui d'un attaquant en panne de réussite et d'inspiration.



L'élimination en 8e de finale du dernier Euro, face à la Suisse (3-3, 5 tab à 4) est oubliée: les Bleus vont renouer avec les quarts, mais Mbappé, héros malheureux de la sortie inattendue face à la "Nati" il y a trois ans avec son tir au but manqué, cherche toujours ses marques dans cet Euro-2024.



Contre la Belgique, le futur attaquant du Real Madrid n'a pas été le joueur providentiel, laissant ce rôle à Randal Kolo Muani dont la frappe en pivot a été déviée dans son propre but par Jan Vertonghen (85e), et à Mike Maignan, auteur de deux parades décisives.



Tout se passe comme si Mbappé, 25 ans, n'était pas encore vraiment rentré dans son Euro, entre préparation perturbée par un dos récalcitrant, une fracture du nez contre l'Autriche et un match passé sur le banc contre les Pays-Bas.



Le N.10 des Bleus semble être branché sur courant alternatif et manquer de jus: contre la Belgique, il s'est rarement mis en position de marquer et quand il y est parvenu, il a péché dans la finition.



Le marquage intransigeant de l'arrière-garde belge avec notamment le rugueux Wout Faes n'explique pas seulement son manque de réussite sur la scène européenne où son compteur de buts reste bloqué à une unité (un penalty contre la Pologne en phase de poules) pour un total de 48 en 82 sélections.



Il a fallu attendre la 14e minute pour qu'il se crée une occasion à l'issue d'un corner joué avec Antoine Griezmann et Théo Hernandez, mais la frappe de "Kyky" est passée nettement au-dessus du but belge.



Juste avant la pause, Mbappé est brièvement redevenu l'un des attaquants les plus redoutés de la planète: il a dribblé deux défenseurs belges, a trébuché à deux reprises et a sans doute manqué de malice pour obtenir un penalty.



Il a préféré centrer et le ballon est parvenu à Aurélien Tchouaméni qui a raté de peu le cadre pour l'une des deux franches occasions françaises de la première période.

Mais à l'image de sa première action au retour des vestiaires, un débordement prometteur suivi d'un centre bien trop profond et sans danger, Mbappé est vite retombé dans ses travers.



A la 56e minute, il s'est retrouvé seul dans la surface sur un centre de Jules Koundé, mais il a trop écrasé sa frappe, sans danger pour le gardien belge.

Rebelote à la 78e minute, avec toujours Koundé dans le rôle de passeur, et cette fois, une reprise nettement au-dessus du but.



Ce n'est peut-être que partie remise pour que Mbappé, dont la dernière saison au PSG n'a pas été un long fleuve tranquille et l'a éreinté mentalement, redevienne celui qui a marqué douze buts en phase finale de Coupe du monde et qui bouscule tous ses adversaires.



Il aura aussi au moins encore un match, contre le Portugal en quarts, pour réveiller l'attaque bleue, atone avec deux "csc" et un penalty, et s'offrir un énième record, celui de buts marqués dans des tournois majeurs.

Il est actuellement détenu par Michel Platini avec 14 buts.