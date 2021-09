Koh Lanta portée disparue cette semaine

I l n’y est pour rien. En direct sur Instagram, mardi dernier, et alors qu’il débriefait le deuxième épisode de Koh-Lanta : La légende, Denis Brogniart a eu du mal à convaincre les fans ! En cause, l’annulation de l’épisode normalement diffusé ce mardi 7 septembre, à cause du match France - Finlande, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022. Pour voir le troisième volet du jeu d’aventure présenté depuis 20 ans par Denis Brogniart, et qui rassemble cette année les candidats les plus emblématiques de toutes les saisons, il faudra donc patienter un peu, jusqu’au mardi 14 septembre 2021. Un crève-cœur pour de nombreux téléspectateurs, qui ont profité d’un live de Denis Brogniart sur Instagram pour lui demander des explications. S’il confirme bien qu’il y aura du ballon rond mardi soir, l’animateur a aussi tenté de justifier cette programmation. “C’est injuste que le foot passe avant Koh-Lanta ? Non ! Ben non ! Vous savez, TF1 est partenaire de l’équipe de France de football, et ce n’est pas TF1… Si TF1 avait eu le choix, je ne pense pas qu’ils auraient mis le match mardi soir ! Mais c’est l’organisation des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde qui est ainsi faite !”, affirme-t-il avant de conclure : « Il y a des semaines et des jours réservés aux matchs internationaux, c’est mardi prochain, et ce n’est pas grave ! Vous allez regarder le foot, parce qu’il y a plein de gens qui aiment à la fois Koh-Lanta et le foot, et puis on se retrouvera ».