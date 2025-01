Khusanov file à City, Lens touche le gros lot

Le pactole pour Lens: son défenseur central Abdukodir Khusanov a été transféré à Manchester City, ont annoncé les deux clubs lundi, contre "environ 50 millions d'euros, bonus compris", selon une source proche des Sang et Or.



L'international ouzbek de 20 ans a signé un contrat de quatre ans et demi dans cette opération qui permet à Lens de réussir la plus grosse vente de son histoire, et une plus-value extraordinaire après l'avoir acheté environ 100.000 euros au club bélarusse Energetik-BDU en 2023.



"Révélé au plus haut niveau sous les couleurs sang et or (31 apparitions avec le Racing), Abdukodir Khusanov rejoint le Manchester City FC, quadruple tenant du titre de Premier League, dans le cadre d'un transfert majeur", a affirmé dans un communiqué le club artésien, selon qui "le défenseur de 20 ans est propulsé à promesse internationale".



Manchester City "est une des meilleures équipes du monde et je suis venu pour gagner des trophées", a assuré le joueur dans une vidéo diffusée sur le compte X du club anglais où il portera le N.45.



Avec cette vente, l'une des plus importantes de son histoire, le club de l'Artois a obtenu ce qu'il souhaitait: renflouer ses caisses dans un contexte de rigueur budgétaire annoncée par son président Joseph Oughourlian en juin 2024.



"S'il doit partir et si les offres sont intéressantes, c'est pour retrouver un équilibre économique, disait encore le directeur général lensois Pierre Dréossi le 5 janvier. On va, avec la vente de Kodir, revenir à un niveau qui correspond plus au niveau du RC Lens mais sans ambition moins importante."

Le club du bassin minier avait même mandaté le tout-puissant agent portugais Jorge Mendes pour obtenir le meilleur prix possible.



Ce départ, après seulement une saison et demie dans l'Artois, n'est pas une surprise dans la mesure où Khusanov, premier Ouzbek à jouer en Ligue 1, a été étincelant depuis le coup d'envoi de l'exercice 2024-2025, poussant sur le banc Jonathan Gradit, qui fait pourtant partie des meubles à La Gaillette.



Il symbolise la montée en puissance exceptionnelle d'un garçon inconnu à son arrivée dans le bassin minier, réservé dans les mots à cause d'un français hasardeux, mais pas dans les gestes sur la pelouse. Jamais le RC Lens n'aura réussi un pari comme celui-ci, remportant 500 fois la mise investie à l'origine.

Le natif de Tachkent (1,86 m), à la fois rapide, puissant et bon dans l'anticipation, était devenu l'un des chouchous des supporters lensois ces derniers mois.



Cette opération, très bonne sur le plan financier, l'est moins sur le plan sportif. Lens perd un deuxième joueur titulaire lors de ce marché des transferts hivernal, après le départ inattendu de son gardien et capitaine Brice Samba à Rennes. Le club cherche toujours son remplaçant.



Khusanov parti, le club artésien devrait s'atteler à recruter dans ce secteur également, l'entraîneur Will Still ayant annoncé que "des départs ser(aient) comblés en défense". En l'état, l'Anglo-Belge peut principalement compter sur Facundo Medina, Malang Sarr et Jonathan Gradit pour former la charnière centrale avec Kevin Danso.



De son côté, Manchester City enregistre un renfort prometteur dans un secteur défensif touché cette saison par de multiples contrariétés, entre blessures (Aké, Dias et Stones pour les cas les plus récents) et envie de départ du capitaine Kyle Walker.



Quadruple champion d'Angleterre en titre, le club mancunien n'est que quatrième de Premier League et semble déjà hors course pour un nouveau sacre, à douze points du leader Liverpool.



L'arrivée de Khusanov s'inscrit dans le moyen terme, où l'Ouzbek devra faire sa place dans l'un des plus grands clubs au monde, parmi des joueurs réputés comme Josko Gvardiol, Manuel Akanji et Nathan Aké, outre Dias et Stones. Le début d'un nouveau chapitre de son ascension météorique.