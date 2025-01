Khouribga: Des projets générateurs de revenus au profit d’anciens détenus

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi au siège de la préfecture de la province de Khouribga, une cérémonie de remise de projets générateurs de revenus au profit de 19 bénéficiaires du programme "Moussalaha" des différentes régions du Royaume.



Dotés d’une enveloppe de 1.233.341,69 DH, cette opération d'attribution de projets générateurs de revenus a pris en compte la durée des peines privatives de liberté et les qualifications et les compétences de chaque bénéficiaire, ainsi que la faisabilité du projet, qu'il soit de nature professionnelle, de service ou lié au commerce ou à la restauration, indique un communiqué de la Fondation.



Ces projets prennent également en considération les compétences acquises par les bénéficiaires du programme "Moussalaha", lors de sa mise en œuvre sous la supervision de la Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, la Rabita Mohammadia des Oulémas et le Conseil national des Droits de l'Homme, en collaboration avec des experts spécialisés en la matière, poursuit la même source.



La mise en œuvre de ce programme s’inscrit dans le cadre d'une approche participative et d'un système intégré alliant l'axe de la réconciliation avec soi, la société, et le texte religieux, le rejet du discours de la violence et de la haine, et le renforcement de la sécurité préventive, d'une part, et la préparation à l'intégration socio-économique dans le tissu national, d'autre part, ajoute la même source.



La remise de ces projets s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province de Khouribga, qui a représenté le gouverneur de la province, du coordinateur général de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, et des partenaires de la Fondation issus des secteurs public et privé dans le domaine de l'accompagnement post-carcéral.



En prélude à cette opération, la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Prisonniers a organisé une campagne médicale au profit des femmes détenues à la prison de Khouribga, ainsi qu'une autre action similaire au profit de l'ensemble des femmes et mineurs pensionnaires des établissements pénitentiaires de Beni Mellal-Khouribga, précise le texte.



La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus œuvre à la promotion des programmes d'insertion initiés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires en tant que nouvelle opportunité de réhabilitation et de requalification pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, en plus d'un accompagnement et d'un suivi post-carcéral pour une intégration fructueuse dans le tissu social et économique, afin de prévenir la récidive et de lutter contre la criminalité.