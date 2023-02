Kénitra: L'ONEE organise une journée de sensibilisation sur le projet d’ assainissement liquide du Centre Lalla Mimouna

L'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a organisé, récemment, en collaboration avec les autorités locales et le conseil communal de Lalla Mimouna une journée d’information et de sensibilisation au profit des populations et des acteurs locaux sur le projet d’assainissement liquide du Centre Lalla Mimouna relevant de la province de Kénitra.



Cette journée, tenue le 17 janvier, a comporté une présentation du projet et ses composantes et a constitué une occasion d’échanges avec les acteurs locaux et les représentants de la population, afin de les informer sur le nouveau projet d’assainissement liquide du centre Lalla Mimouna et son impact positif et les sensibiliser à l’importance de l’assainissement liquide pour la préservation de l'environnement et la gestion durable des ressources en eau, indique un communiqué de l'ONEE.



Ce projet, dont le coût s’élève à 80 millions de dirhams, est réalisé par l’ONEE avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD), la Banque allemande de développement (KFW), la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE), rapporte la MAP.



Il consiste en la construction et l’équipement d’une station d’épuration d’une capacité de 1186 m3 /j, de deux stations de pompage, d’une conduite de refoulement d’un linéaire de 5km et la pose d’un nouveau réseau de collecte des eaux usées sur un linéaire de 45 Km ainsi que la réalisation de plus de 2.500 branchements au profit d’une population bénéficiaire estimée à 15.767 habitants.



Cet important projet s’inscrit dans le cadre du Programme national d’assainissement liquide mutualisé et de réutilisation des eaux usées traitées (PNAM), de même que le Centre Lalla Mimouna fait partie des centres inscrits dans le cadre du Plan stratégique de développement Intégré et durable des communes rurales de la province de Kénitra.



Il permettra d’améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires et la préservation des ressources en eau, et contribuera également au développement socioéconomique de la commune Lalla Mimouna