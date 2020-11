Kate Winslet bat un incroyable record, jusqu ’ici détenu par Tom Cruise

La comédienne anglaise Kate Winslet sera l’une des têtes d’affiche d’Avatar 2, dont les prises de vue, impactées par la pandémie au printemps dernier, ont été bouclées fin septembre pour laisser la place à une longue séquence de post-production. Une superproduction très attendue, toujours réalisée par James Cameron, et dont la date de sortie a été décalée fin juillet, toujours en raison de la crise sanitaire. Interrogée par nos confrères de The Hollywood Reporter, Kate Winslet a dévoilé une partie des coulisses du film, dans lequel elle incarnera Ronal, un personnage du peuple de la mer. Et raconté un incroyable record... d’apnée ! “J’ai dû apprendre la plongée libre pour jouer dans Avatar, et c’était incroyable. Ma plus longue apnée a duré sept minutes et 14 secondes, c’était un truc dingue, dingue”. Un tweet du compte officiel du film montre la comédienne en pleine action au fond d’un bassin !



Si cette durée incroyable sans reprendre son souffle étonne les observateurs, Kate Winslet bat un spécialiste des performances physiques hors du commun : Tom Cruise. L’acteur américain, dont les étonnantes cascades sont devenues une marque de fabrique, avait en effet tenu près de six minutes en apnée pendant les prises de vue de Mission Impossible: Rogue Nation, sorti en août 2015.



Pour les besoins d’une séquence dans laquelle Ethan Hunt devait plonger dans un bassin, Tom Cruise avec tenu 5 minutes et 56 secondes sans respirer. Rendez-vous désormais en décembre 2022 pour découvrir l’exploit de Kate Winslet sur grand écran.