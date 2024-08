Kamala Harris et Joe Biden en campagne ensemble le 15 août

Kamala Harris et Joe Biden effectueront la semaine prochaine leur premier déplacement commun de campagne depuis l'annonce du président démocrate de son retrait de la course à la présidentielle américaine face à Donald Trump.



Soucieux de mettre en avant son bilan dans les derniers mois de son mandat et de soutenir sa vice-présidente qui a pris le relais, M. Biden apparaîtra à ses côtés lors d'un événement organisé le 15 août dans l'État du Maryland, près de Washington.



Le duo viendra y "parler des progrès qu'ils font pour réduire les coûts pour le peuple américain", a précisé la Maison Blanche dans un communiqué, ajoutant que d'autres détails seraient communiqués ultérieurement.

L'inflation reste un point faible pour les démocrates au pouvoir avant les élections de novembre.



Mme Harris a redonné de l'élan à son camp depuis que M. Biden a annoncé qu'il se retirait après un débat désastreux contre M. Trump, qui a mis en lumière les inquiétudes concernant son âge et son acuité mentale.



La première femme, noire et d'origine sud-asiatique vice-présidente de l'histoire des États-Unis a organisé une série de rassemblements qui ont drainé les foules, récolté un montant record de fonds et effacé l'avance de l'ex-président républicain Trump dans les sondages.



Par contraste, M. Biden s'est fait discret, n'a fait que quelques apparitions publiques dans le cadre d'une présidence qui apparaît désormais boîteuse, alors qu'il reste près de six mois avant que son successeur ne prenne le pouvoir en janvier.



Le président, qui passe actuellement un long week-end dans sa maison en bord de mer du Delaware, ne devrait pas faire de grandes apparitions politiques pour soutenir Mme Harris avant la convention nationale d'investiture du parti démocrate, qui débutera le 19 août à Chicago.



Mais certains signes montrent que le vétéran démocrate souhaite promouvoir son bilan alors qu'il s'apprête à tirer sa révérence après une carrière de près de cinquante ans dans la politique américaine.

Il s'agit notamment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à garantir la victoire de Mme Harris contre M. Trump, son ennemi juré et l'homme qu'il a battu lors de l'élection de 2020.



Mme Harris est apparue très présente aux côtés de M. Biden lors d'un évènement de premier plan la semaine dernière, lorsqu'ils ont tous deux accueilli le journaliste américain Evan Gershkovich et d'autres détenus libérés dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers avec la Russie.



Selon le média Politico, Kamala Harris souhaite notamment le soutien de Joe Biden dans des États clés tels que la Pennsylvanie et le Michigan où il est encore populaire, en particulier auprès des électeurs blancs âgés.



M. Biden devrait de son côté veiller à ce que les projecteurs restent braqués sur Mme Harris, en ne participant à la campagne que de manière limitée à l'automne, selon la même source.



Le président démocrate est monté au créneau en début de semaine pour mettre en garde contre une répétition des événements qui ont suivi l'élection de 2020, lorsque M. Trump a contesté sa défaite et que ses partisans ont pris d'assaut le Capitole, une journée sanglante et traumatisante pour la politique américaine.



"Si Trump perd, je ne suis pas certain du tout" qu'il y aura une transition pacifique du pouvoir, a déclaré Joe Biden à la chaîne CBS dans sa première interview depuis son retrait de l'élection, disant redouter des violences.



L'une de ses autres priorités pour la fin de son mandat est de faire pression pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, un sujet qui continue de diviser les démocrates.



M. Biden et les dirigeants de l'Égypte et du Qatar ont invité les belligérants à reprendre les négociations le 15 août, soit le même jour que son intervention conjointe avec Mme Harris, afin de parvenir à un accord.