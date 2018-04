Jowee Omicil en ouverture du 13ème Jazzablanca

La 13ème édition du Festival de jazz, "Jazzablanca", qui met en avant un line up exceptionnel avec plus de 60% d'artistes qui se produiront pour la première fois au Maroc, s'est ouverte samedi soir à Casablanca. C'est sur la scène du Village à l'hippodrome Casa-Anfa que les Casablancais sont venus nombreux à la découverte du saxophoniste canadien d'origine haïtienne Jowee Omicil. Tout au long de son spectacle, le saxophoniste et multi-instrumentiste a réussi à transporter ses spectateurs dans un monde unique de jazz empreint de couleurs vibrantes et rythmé venant du monde de la black soul. Le saxophoniste a gratifié la foule par des morceaux de la "funk music", de la musique latine, caribéenne, nord-africaine ou encore orientale, tous marqués par une touche de la « black soul ».

L’affiche 2018 de ce festival qui se poursuivra jusqu'au 22 avril prochain propose 50 concerts répartis sur quatre scènes et deux lieux. Le jazz sera représenté au Village avec la présence de la légende vivante Fred Wesley, ex-tromboniste de James Brown, du groupe Sons of Kemet mené par le saxophoniste Shabaka Hutchings, révélation de la scène jazz londonienne, de la saxophoniste britannique d’origine jamaïcaine Yolanda Brown, ou encore de Kamaal Williams, issu du mouvement underground britannique et dont le dernier projet est un concentré de fusion-jazz. Sur la scène Anfa, les têtes d’affiche Tom Odell et Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox donneront rendez-vous pour des concerts exceptionnels. Les rythmes pop, soul, R&B et blues auront aussi une place de choix, avec les artistes Jalen N'Gonda, Sly Johnson, The Excitements et les formations The Band, Boundless et Midnight Train, qui apporteront au public des compositions inédites et des sonorités nouvelles. Le rock sera représenté sur la scène Anfa avec la grande Beth Ditto, qui a construit son succès mondial sur un répertoire passant à la moulinette le rock et le punk, la formation marocaine Moroccan Tribute to Pink Floyd, by Africa Band offrira un concert inédit en hommage au groupe mythique Pink Floyd.

Tout aussi énergiques, le groupe libanais The Wanton Bishops et les groupes marocains incontournables Hoba Hoba Spirit et Betweenatna mettront en avant un cocktail rock explosif sur la scène BMCI.

Concernant les artistes émergents de la scène marocaine, Jazzablanca programmera cinq nouveaux talents nationaux sélectionnés à l’issue de son appel à candidature lancé chaque année avant le festival. La chanteuse Sonia Noor, les poètes et musiciens Les Barons de Baltimore, le trio jazz Soul Mussango, le duo pop/ folklore Climax et le groupe blues sahraoui Daraa Tribes se produiront sur la scène du Village, à l'Hippodrome Casa-Anfa et sur la scène BMCI, place des Nations unies.

Pour son treizième anniversaire, le festival propose un "off" avec trois ateliers de formation autour des métiers de la musique, destinés aux professionnels, trois tables-rondes sur les industries culturelles et une masterclass, animée par le tromboniste Fred Wesley, légende vivante du jazz américain. Partenaire de Jazzablanca, l’Institut français de Casablanca organisera également la projection de trois documentaires musicaux.