La première édition des Journées cinématographiques d’Ouezzane se tiendra, du 6 au 8 juin au Centre culturel de la ville, à l'initiative du Forum de la jeunesse marocaine du troisième millénaire (FJMTM). Selon les organisateurs, cette édition sera marquée par une programmation riche et variée, mettant en lumière le potentiel cinématographique de la région.

Cet événement sera ponctué par des hommages qui seront rendus à des figures de proue dans le domaine du 7ème art, originaires d'Ouezzane, ainsi que par la projection de films, et d’ateliers cinématographiques interactifs, visant à développer les compétences des jeunes passionnés de cinéma.

Par ailleurs, une sélection diversifiée de films sera projetée, en vue de satisfaire les goûts variés du public et de favoriser les échanges culturels et cinématographiques.



Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Forum de la jeunesse marocaine du troisième millénaire pour promouvoir le paysage cinématographique marocain et encourager les jeunes créateurs dans ce domaine.