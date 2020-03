Journée mondiale du théâtre, une occasion de promouvoir le “père des arts” à travers le monde

Commémorée le 27 mars de chaque année, la Journée mondiale du théâtre se veut une occasion annuelle de promouvoir le "père des arts" à travers le monde.

Créé à Vienne en 1961, cet événement culturel a été célébré pour la première fois le 27 mars 1962, par les centres nationaux de l'Institut international du théâtre (IIT) qui existent actuellement dans une centaine de pays, ainsi que par d’autres membres de la communauté théâtrale internationale.

Chaque année, cette journée est célébrée à l'échelle mondiale pour sensibiliser l'opinion publique à la valeur du théâtre et permettre à la communauté théâtrale de promouvoir son travail à grande échelle pour que les leaders d'opinion connaissent la valeur de cette forme artistique et la soutiennent.

Chaque année comme à l’accoutumée, une personnalité emblématique du monde du théâtre est invitée à partager ses réflexions sur le thème du théâtre et la culture de la paix en écrivant le "message international" de la Journée mondiale du théâtre. Ce message est traduit en plus de 50 langues, lu devant des dizaines de milliers de spectateurs avant les représentations dans plusieurs théâtres à travers le monde, imprimé dans des centaines de journaux quotidiens, et diffusé dans une centaine de stations de radio et de chaînes de télévision dans tous les coins des cinq continents.

Cette année, le message adressé à la communauté internationale est signé par l'auteur dramatique Shahid Nadeem, considéré comme l’un des principaux auteurs dramatiques du Pakistan et connu pour sa combinaison habile des thèmes sociaux et politiques contemporains avec les formes traditionnelles et l'héritage populaire pour présenter un théâtre divertissant et intellectuellement stimulant.

Son choix a porté sur le thème "Le théâtre comme sanctuaire". "Le théâtre a un rôle, un rôle noble, dans la dynamisation et la mobilisation de l'humanité pour se relever de sa descente dans l'abîme. Il peut élever la scène, l'espace de représentation, en quelque chose de sacré", écrit M. Nadeem dans son message. "Nous disons parfois en plaisantant : les mauvais moments sont bons pour le théâtre. Les défis à relever ne manquent pas, ni les contradictions à exposer et les statu quo à renverser", fait valoir l'auteur dramatique.

"En nous produisant sur scène, nous nous laissons parfois emporter par notre philosophie du théâtre, notre rôle de précurseurs du changement social, et nous laissons une grande partie des masses derrière nous. Dans notre engagement face aux défis du présent, nous nous privons des possibilités d'une expérience spirituelle profondément émouvante que le théâtre peut offrir", souligne Shahid Nadeem.

"La création théâtrale peut être un acte sacré et les acteurs peuvent en effet devenir les avatars des rôles qu'ils jouent. Le théâtre élève l'art de jouer à un niveau spirituel supérieur. Le théâtre a le potentiel pour devenir un sanctuaire et le sanctuaire un lieu de représentation", conclut-il.

Au Maroc comme dans le monde, cette journée est ponctuée de multiples événements nationaux et internationaux. Or cette année, le monde vit une situation exceptionnelle dictée par la pandémie du coronavirus qui a entraîné la suspension de toutes les activités culturelles jusqu’à nouvel ordre.