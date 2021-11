Journée du Maroc à Al Qods: Expositions des différents aspects de la présence marocaine dans la ville sainte

La ville d’Al Qods occupée a abrité, samedi, plusieurs expositions incarnant les différents aspects de la présence marocaine dans la ville sainte, mettant en valeur la richesse du patrimoine marocain et retraçant les moments marquants de la victorieuse Marche Verte.



Cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la «Journée du Royaume du Maroc à Al Qods», organisée par l'Association du Centre culturel marocain - Bayt Al Maghrib à Al Qods, coïncide avec les célébrations par le peuple marocain du 46ème anniversaire de la Marche Verte.



La cérémonie d'ouverture de ces expositions s'est notamment déroulée en présence du directeur des affaires générales de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, de personnalités religieuses, islamiques et chrétiennes, d'universitaires, d'hommes d'affaires, de chefs d'institutions économiques et sociales, de représentants d'ONG, d'athlètes et de professionnels des médias, en plus de représentants d'organisations internationales et du corps diplomatique accrédité à Al Qods.



L'événement a été marqué par une exposition de 46 scènes de la visite historique de feu SM le Roi Mohammed V à Al Qods en 1960, accompagné de feu Hussein ben Talal, Roi du Royaume hachémite de Jordanie, où le Souverain avait inspecté les installations de la mosquée Al Aqsa et du Dôme du Rocher, avant de visiter certains quartiers d’Al Qods.



L'artisanat marocain a été également présent avec 46 types de produits, répartis sur la poterie, le cuivre, les ustensiles de cuisine et d'accueil, des vêtements et ornements traditionnels, des instruments de musique et les tapis traditionnels.



En outre, l’exposition a présenté des œuvres d’art avec pour thème la Marche Verte organisée par feu SM le Roi Hassan II. Lors de cette exposition, qui a été tapissée avec les drapeaux du Royaume du Maroc et des portraits des Souverains alaouites, des explications ont été données aux participants et au grand public sur les coutumes et traditions ancrées dans l’histoire du Royaume.



Khalil Abu Arafa, chargé de gestion de l'Association du Centre Culturel marocain - Bayt Al Maghrib à Al Qods, a déclaré à la MAP que "les habitants de la ville d’Al Qods se réjouissent de participer avec leurs frères du Royaume du Maroc à la célébration de l'anniversaire de la la victorieuse Marche Verte, à travers cette exposition riche et variée.



Il a ajouté que cette exposition constitue une occasion de connaître de plus près la civilisation marocaine séculaire, notamment en ce qui a trait à la musique, au chant, à l’artisanat et à la gastronomie, soulignant que "cette civilisation enracinée dans l'histoire n'est pas étrangère aux Maqdissis, car les Marocains du quartier «Al Maghariba» et d’ailleurs font partie intégrante de la ville d’Al Qods depuis plus de mille ans.



Pour sa part, le coordonnateur des programmes et projets de l'Agence Bayt Mal Al Qods, Ismail Al Ramli, a affirmé dans une déclaration similaire, que la Journée du Royaume du Maroc à Al Qods est un événement sans précédent qui jette la lumière sur le patrimoine et l'artisanat marocains.