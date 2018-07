Journée d’information au profit des assurés bénéficiant de la pension de retraite

La Caisse nationale de sécurité sociale organise, le jeudi 5 juillet 2018 à partir de 09h00 au centre de vacances CNSS, sis à route Targa – Marrakech, une journée d’information au profit des assurés ayant les conditions de bénéfice de la pension de retraite et n’ayant déposé aucune demande.

A cette occasion, la Caisse nationale de sécurité sociale invite tous les habitants de la région de Marrakech Safi, âgés de 60 ans et plus ayant travaillé auprès des entreprises du secteur privé au Maroc, à prendre contact sur place et directement avec les représentants de la CNSS afin de se renseigner sur leur carrière et leurs futures retraites, sur les démarches administratives à accomplir pour préparer leurs dossiers de demande de retraite.