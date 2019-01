Journée d’étude du Groupe socialiste sur les terres collectives et le développement rural

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants organisera, le mardi 8 janvier courant à partir de 15 h 30 à la Salle marocaine, une journée d'étude sur le thème : «Les terres collectives et le développement rural : quelles perspectives ?».

Cette rencontre présidée par Saïd Baaziz sera articulée autour de plusieurs interventions dont celle du président du Groupe, Amam Chokrane, à l’ouverture des travaux. Abdelmajid El Henkari, gouverneur-directeur des affaires rurales au ministère de l’Intérieur traitera dans ce cadre du « Rôle des terres soulaliyate dans l'émergence d'une classe agricole moyenne ».

Pour sa part, El Mahdi Arrifi, directeur général de l’Agence de développement agricole (ADA), répondra à la question « Quel investissement agricole pour la valorisation des terres collectives et la promotion de l’emploi et du bien-être dans le monde rural ?».

Quant à El Hassan El Guassem, directeur des affaires civiles au ministère de la Justice, il présentera un exposé sur «La problématique des litiges afférents aux terres collectives entre le droit et la justice » et Saida Idrissi, présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc se penchera sur les «Acquis et défis du mouvement revendicatif des femmes soulaliyate ».

Au programme figurent également les interventions de Fouad Bennouna, avocat au Barreau de Fès et membre de la Fédération nationale de l’investissement agricole et touristique, qui traitera de « L’investissement dans les terres collectives entre les textes et la réalité », Mohamed Hanzaz, directeur des études à l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme de Rabat qui analysera « Les grandes mutations des terres collectives entre les différences d’exploitation et la multiplicité des contraintes » alors que Latifa Bouchoua, présidente de la Fédération de la Ligue de droits des femmes exposera sur « Les terres collectives et les droits fondamentaux des femmes ».