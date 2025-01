"Joker: Folie à deux" nominé aux Razzie Awards, conçus pour les pires films  

Vernissage



L'exposition "Fatna Gbouri : Entre tradition et modernité", inaugurée mardi à la Villa des arts de Casablanca, met en lumière la richesse du patrimoine marocain. A travers des scènes de vie, elle célèbre le Maroc authentique et sa modernité, avec une collection de 83 œuvres remarquables.

Organisée par Art First Galerie, en partenariat avec la Fondation Al Mada, cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 31 mars prochain, offre une rétrospective présentant les œuvres majeures de l'artiste Fatna Gbouri, issues de la période 1982-1990, offrant au public une occasion de découvrir une sélection de pièces provenant de collections particulières.

"Cette exposition met en lumière une période clé de l'œuvre de Fatna Gbouri, qui a débuté sa carrière artistique en 1982, à l'âge de 58 ans. Pendant 30 ans, elle se plonge dans la peinture, créant une collection éblouissante qui reflète sa vision du Maroc et de la culture populaire traditionnelle", a indiqué Selma Naguib, cofondatrice d'Art First Galerie et commissaire de l’exposition.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Naguib a noté que "Fatna Gbouri a retranscrit avec sensibilité son vécu rural. Ses scènes de vie quotidienne et rituels capturent l'âme du Maroc authentique et profond". "Grâce à l’utilisation de couleurs vives et contrastées, chaudes ou froides, elle a apporté une lumière intense et saisissante à ses œuvres", a expliqué la commissaire de l'exposition, ajoutant que "Fatna Gbouri était avant-gardiste pour son époque, parvenant à capturer avec simplicité et beauté la vie quotidienne rurale, tout en introduisant une modernité frappante dans ses créations".