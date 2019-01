Jeunes et femmes leaders en conclave à Dakhla

Les travaux de la 2ème édition du Forum international des jeunes et des femmes leaders, organisé par l'Association marocaine pour le développement économique, social et culturel, se sont ouverts vendredi soir à Dakhla.

Cette édition est initiée en partenariat avec la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil de la région et le Centre régional d’investissement (CRI), sous le thème «L’investissement économique et solidaire, levier du développement global».

Dans une allocution à l’ouverture de cette rencontre, la présidente de l’Association marocaine pour le développement économique, social et culturel, Oum Elfadili Saber, a indiqué que ce forum s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à encadrer les jeunes et les femmes selon une vision novatrice, axée sur l’établissement de partenariats à l’échelle nationale et internationale et l’ouverture sur les expériences pionnières des pays amis.

Cet événement reflète également les efforts déployés pour l’ouverture sur le continent africain et les pays amis à travers la société civile, en plus de constituer une occasion pour réaffirmer la volonté commune de travailler ensemble pour un processus de développement ambitieux, a-t-elle ajouté, mettant l’accent sur l’essor des provinces du Sud du Royaume sur les plans économique, social et culturel, grâce aux grands chantiers mis en œuvre pour répondre aux aspirations de la population locale, notamment les jeunes.

De son côté, le président de la Fédération internationale de développement durable, relevant du Programme de développement durable des Nations unies, Cherif Tahan, a relevé que cette rencontre est une contribution aux efforts déployés en vue de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015.

Il a aussi souligné que le Maroc figure en tête des pays arabes ayant signé la convention relative aux 17 ODD, qui touchent à de nombreux domaines, notamment la lutte contre la pauvreté et la réalisation de l’égalité et de la prospérité.

Atteindre ces objectifs est un enjeu important pour les sociétés arabes, ce qui rend nécessaire la conjugaison des efforts de l’ensemble des intervenants, aussi bien les autorités que la société civile, a estimé Cherif Tahan.

En marge de l’ouverture de ce forum, il a été procédé à la signature de deux conventions de partenariat pour la coordination et la coopération en matière de développement du tourisme, du commerce, de l’investissement et de la formation continue, entre, d’une part, l’Association marocaine pour le développement économique, social et culturel et, d’autre part, la Fédération internationale de développement durable et l’Association Al-Raid pour les actions culturelles et sociales.

Le programme de ce forum international prévoyait la présentation d’expériences nationales et internationales pionnières et la tenue d’une conférence scientifique autour de quatre axes, à savoir «Le projet de développement : défis et perspectives», «L’investissement dans le patrimoine culturel en tant que levier du développement durable», «L’intégration des jeunes et les perspectives de l’auto-emploi» et «La migration : quel horizon pour le projet de développement global».

Cet événement a été marqué par l’organisation d’un Salon dans le centre-ville de Dakhla dédié à l’exposition des produits des coopératives, en plus d’un spectacle artistique solidaire en soutien à la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (section Dakhla-Oued Eddahab) et la projection d’un documentaire sur les activités de la ligue.

Les participants à cette édition ont notamment bénéficié d’une excursion touristique pour s’enquérir du potentiel naturel, des opportunités d’investissement et des grands projets de développement réalisés dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.