Jean-Paul Belmondo bientôt de retour au cinéma

C'est le comédien Antoine Duléry qui a officialisé la nouvelle: Jean Paul Belmondo va faire son retour au cinéma. Après près de 10 ans d'absence et la sortie d'Un homme et son chien de Francis Huster, le comédien aurait accepté de tenir le premier rôle d'un film de Fabien Onteniente (Camping, Disco, Turf), actuellement en projet. Antoine Duléry a fait cette annonce à l'occasion du Festival international du film de comédie de Liège qui s'est tenu la semaine dernière, dans un entretien avec le journal belge La Meuse. "Jean-Paul tiendra le premier rôle. Ce sera un vrai road movie. Une sorte d'hommage."

Un projet encore mystérieux, dont Fabien Onteniente avait néanmoins donné quelques indices en septembre dernier à nos confrères de Sud Ouest : "Nous discutons avec Jean-Paul Belmondo et sa famille sur un projet de comédie qui me tient à cœur. J’espère que ce rêve va s’accomplir et que je pourrai dire à Jean-Paul : « Action ! ». Tourner avec Bébel, quand j’y pense, j’ai des frissons, ce serait dingue…(...) Jean-Paul Belmondo, mon idole de jeunesse, le mythe « Bébel », pour moi le plus grand, celui qui m’a donné envie de faire ce métier."

La date d'entrée en tournage n'est pas encore connue. Fabien Onteniente est par ailleurs annoncé sur plusieurs projets dont All Inclusive, 100% bio, et le prochain Astérix en Live action.