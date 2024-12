"Jane Austen a gâché ma vie". Une comédie romantique qui dépasse les clichés

Le premier long-métrage de la réalisatrice française Laura Piani, Jane Austen a gâché ma vie, a conquis le public lundi lors de sa projection dans le cadre de la compétition officielle de la 21ᵉ édition du Festival international du film de Marrakech.



Cette comédie romantique explore les désillusions et les aspirations d’une jeune femme en quête d’un amour à la hauteur des récits de la célèbre romancière britannique Jane Austen.



Le film raconte l’histoire d’Agathe, incarnée par Camille Rutherford, une Parisienne dont le quotidien se résume à son poste de vendeuse dans une modeste librairie. Ses journées s’écoulent entre les rayonnages, nourries par des rêves de devenir écrivaine et de vivre une histoire d’amour idyllique, semblable à celles des romans qu’elle chérit tant.



La routine d’Agathe bascule lorsqu’elle est invitée à une résidence d’écrivains en Grande-Bretagne. Une scène métaphorique, où une mouette s’élève dans le ciel au départ de son ferry, marque ce nouveau chapitre de sa vie. Là-bas, elle rencontre Oliver, un professeur de littérature et descendant direct de Jane Austen. Leurs échanges, empreints de tension romantique, l’aident à surmonter ses illusions et à confronter ses aspirations.



Entre l’écriture de son premier roman et son attachement naissant pour Oliver, Agathe finit par accomplir ses deux rêves : une maison d’édition accepte son manuscrit, et elle trouve enfin l’amour qu’elle avait longtemps idéalisé.



Lors d’une déclaration à la MAP après la projection, Laura Piani a révélé que le scénario s’inspire de sa propre expérience en tant que libraire. "C’est dans cet univers que j’ai découvert Jane Austen et ses œuvres, ce qui m’a inspiré l’idée de combiner mes deux passions dans un projet cinématographique", a-t-elle expliqué.



Quant au choix de la comédie romantique, Piani estime que ce genre, souvent sous-estimé, offre un espace pour explorer "les questions les plus profondes et sombres". Selon elle, ce style permet de "révéler nos limites humaines tout en les tournant en dérision".



Laura Piani a exprimé sa fierté de présenter son premier film dans le cadre prestigieux de ce festival organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. "Participer à cette compétition est une immense reconnaissance pour un projet qui me tient profondément à cœur", a-t-elle confié.



A travers le prisme d’une comédie romantique, Laura Piani nous offre une réflexion sur les illusions et les attentes face à l’amour et à la réalisation personnelle. Jane Austen a gâché ma vie ne se contente pas de divertir; il interroge avec finesse les idéaux façonnés par la littérature et les défis de la vie réelle, créant une œuvre aussi sincère qu’universelle.