Itissalat Al-Maghrib, un titre à accumuler

BMCE Capital Global Research (BKGR) a maintenu, dans sa récente "Equity Note", sa recommandation "à accumuler" le titre d'Itissalat Al-Maghrib (IAM), et ce après une légère revue à la hausse du cours cible à 145 dirhams, contre 142 dirhams en mars dernier, aboutissant à des PER cibles de 22,4x en 2021 et 21,1x en 2022.



En dépit de l'ampleur des investissements prévus pour les années à venir, l'opérateur historique dispose d'une forte capacité de génération de cashs notamment grâce à sa maîtrise des coûts opérationnels lui permettant de maintenir ses marges à des niveaux satisfaisants, indique AGR dans sa publication "Equity Note – Itissalat Al-Maghrib".



Bien que les activités à l'international affichent une croissance soutenable avec des revenus en affermissement (près de 48% du CA consolidé), le potentiel de la région demeure "inexploité", relève le document, faisant savoir qu’IAM pourrait renforcer davantage ses réalisations sur le continent en "pénétrant la région de l’Est".



Maroc Telecom devrait également profiter de la poursuite des chantiers de digitalisation au Maroc tant par les entreprises que par les administrations publiques, boostés par les effets de la crise pandémique, ce qui renforcerait le segment fixe comme en atteste l’expansion du parc ADSL de +9,2% au T1 2021, rapporte la MAP.



Maroc Telecom pourrait continuer de pâtir en 2021 d’un contexte réglementaire davantage contraignant notamment en raison du maintien de l’asymétrie tarifaire, facilitant l’intensification de la concurrence, estime BKGR.



Enfin, l’acquisition par Etisalat Group des intérêts d’Abu Dhabi fund for development dans le Groupe Maroc Telecom pourrait vraisemblablement être perçue comme "un signal positif", notamment quant au retour à une politique normative en matière de distribution de dividendes dans le futur.