Intenses échanges et participation remarquée de l’USFP au Congrès de la justice mondiale en Inde

Aux côtés de nombre de dirigeants des partis membres de l’Alliance social-démocrate du monde arabe, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a activement pris part aux travaux du « Congrès de la concrétisation de la justice sociale » organisé dans la ville de Hyderabad par « l’Alliance progressiste ».



Ainsi, sur invitation du gouvernement de l’Etat de Télangana et du Parti du Congrès national indien Driss Lachguar, accompagné d’une délégation du parti des forces populaires dont notamment Fatiha Saddas, membre du Bureau politique, a contribué à plusieurs séances desdits travaux, particulièrement celle focalisée sur « le dépassement de la polarisation et la construction du pluralisme ».



Le Premier secrétaire de l’USFP a marqué sa participation à ce forum en s’employant à mettre en avant l’impératif d’amplement concrétiser la justice sociale et consolider la communication et la solidarité agissante avec toutes les forces progressistes à travers les quatre coins de la planète, de même que la contribution à l’élaboration de nouvelles visions progressistes à même de faire face aux différents enjeux mondiaux tels que le changement climatique, les disparités économiques mondiales mais aussi de mettre en place les passerelles et ponts entre les valeurs de la social-démocratie mondiales et le contexte arabe avec tous ses défis et problématiques.



Par ailleurs, la délégation de l’Union socialiste des forces populaires n’a pas manqué de participer au sit-in de solidarité qui a été organisé dans la ville de Hyderabad en Inde, exprimant sa solidarité inconditionnelle avec les victimes de l’agression terroriste perpétré à Balagan le 22 avril 2025.



A cet égard les participants à ladite manifestation, représentants de « l’Alliance » ont allumé les cierges au milieu d’une centaine de représentants des partis progressistes de par le monde, scandant leur contestation appuyée de cette action terroriste ayant atteint, entre autres, 26 personnes civiles dont majoritairement des touristes.



Là-dessus, les participants, notamment les dirigeants des partis, membres de « l’Alliance social-démocrate du monde arabe », ont souligné que le terrorisme ne cible pas seulement les individus mais affectent gravement l’ensemble des sociétés et communautés en impactant profondément les fondements de la cohabitation et la coexistence et en s’adonnant à l’entreprise inhumaine de fragiliser la volonté des populations quant à l’édification d’un horizon sain, stable et prospère.



D’autre part, ces acteurs ont indiqué que leur participation à cet exercice symboliquement laborieux intervient dans le cadre de l’engagement de l’Alliance quant à l’attachement indéfectible aux valeurs et principes de la solidarité internationale et au rejet de toute forme de violence et de terrorisme et au déploiement assidu visant à renforcer la stabilité et préserver la paix et la stabilité à travers la région arabe mais aussi dans la totalité du monde…



Enfin, à l’issue de ces intenses activités, les partis de l’Alliance social-démocrate du monde arabe ont paraphé le communiqué émis par les partis progressistes qui ont participé aux travaux du congrès « de la réalisation de la justice sociale tenus en Inde ».



« Nous, représentants des partis progressistes de 100 pays, accompagnés d’autres participants au congrès de Bharat à Hyderabad, ressentons une extrême affliction du fait de l’agression violente perpétrée à Balagan le 22 avril 2025 ayant occasionné le décès de 26 civils innocents et les blessures de nombre d’autres personnes.



« Nous exprimons notre solidarité avec le peuple de l’Inde et condamnons cette attaque terroriste par le biais de fortes expressions sans équivoque.

« Ce genre d’actions violentes ciblant des citoyens pacifistes n’a pas sa place dans aucune société car constituant une agression directe des principes constitutionnels de l’union, la paix et la cohésion ».



Rachid Meftah