Installation du nouveau président du tribunal de première instance de Tan-Tan

Le nouveau président du tribunal de première instance de Tan-Tan, Mohamed Abdou Al Boraq, a été installé mercredi dans ses fonctions.



A cette occasion, M. Al Bouraq a exprimé son engagement à exercer ses fonctions avec dévouement et responsabilité et à respecter l'éthique et les principes de l'État de droit et de l'indépendance de la justice conformément aux hautes directives royales.



Il a également exprimé sa détermination à mettre en œuvre l'efficacité judiciaire, à veiller à ce que la justice soit plus proche des justiciables et à contribuer à la consécration des valeurs d'intégrité, de droiture, de transparence et d'indépendance du pouvoir judiciaire, afin de renforcer le rayonnement de ce tribunal et le placer à la hauteur de l'ambition des responsables de la justice de la province de Tan-Tan.



Le nouveau président du tribunal de première instance de Tan-Tan a aussi souligné qu'il va œuvrer pour garantir des procès équitables, améliorer les mécanismes de gestion de l'administration judiciaire et mettre en œuvre le tribunal numérique selon une approche participative, ainsi que pour renforcer la confiance des citoyens dans le fonctionnement des tribunaux.



Au cours de cette cérémonie, cinq nouveaux magistrats ont été également installés dans leurs fonctions au sein du même tribunal.



La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence notamment du premier président de la cour d'appel de Guelmim, du procureur du Roi près cette cour et des présidents des tribunaux de première instance de la circonscription judiciaire de Guelmim.