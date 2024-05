Industrie de la gestion collective: L'actif net des OPC atteint 666 MMDH en 2023

L'actif net des Organismes de placement collectif (OPC) s'est établi à 666 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice 2023, enregistrant une hausse de 15,8% par rapport à 2022, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



En 2023, l'industrie de la gestion collective a compté un total de 667 fonds, soit une augmentation de 28 fonds par rapport à 2022, où le nombre de fonds s'élevait à 639, ressort-il de la 3ème édition du rapport "Le marché des capitaux en chiffres", publié par l’AMMC qui note une évolution positive des différents types d’OPC.



En détail, les Organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) ont poursuivi leur forte ascension en 2023 pour atteindre un actif net de 86 MMDH, soit une performance annuelle de +48,2%, suivis par les Fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) avec un total actif sous gestion de près de 18 MMDH (+27,1%) et les Organismes de placement collectif en capital (OPCC) (2,5 MMDH / +8,7%), rapporte la MAP.



S’agissant des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’actif net a progressé de +11,8% par rapport à fin 2022, pour se situer à environ 560 MMDH. A noter que, depuis 2013, le taux de croissance annualisé de l’actif net des OPCVM est de +8,6%.



Par type de fonds, l’encours des "OPCVM actions" a progressé de +14% pour atteindre 43 MMDH et l’encours des "OPCVM diversifiés" s’est bonifié également de +4,8%, profitant d’un contexte de performances positives sur le marché actions.



L’encours des fonds obligataires s’est bonifié également de +83,1% pour le type "Obligations court Terme" et de +8,2% pour le type "Obligations moyen terme", tiré par des collectes nettes respectives de 36,4 MMDH et 17,8 MMDH.



Seuls les fonds monétaires et contractuels ont vu leur encours s’inscrire en baisse pour atteindre respectivement 83 MMDH et 8 MMDH, suite à une décollecte nette de 9 MMDH pour les premiers et de 3,6 MMDH pour les seconds.



À l’image des années précédentes, la répartition de l’actif total des OPCVM dégage une prépondérance des valeurs non cotées, lesquelles représentent à elles seules 78% de l’actif total investi, suivies par les autres éléments d’actif et les valeurs cotées qui constituent respectivement 12,2% et 9,8% dudit actif. Le présent rapport est un document préliminaire au rapport annuel 2023 de l’Autorité.



Ce 3e numéro revient sur les indicateurs clés du marché au titre de l’année 2023 et présente un éventail diversifié de données regroupées sous plusieurs indicateurs statistiques désagrégés.