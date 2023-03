Inclusion financière. 44% des adultes marocains ont accès à un compte financier formel

Une proportion de 44% des adultes marocains a accès à un compte financier formel (ouvert auprès d’une institution financière formelle ou d’un fournisseur de services d’argent mobile), contre 29% seulement en 2017, selon la base de données Global Findex (2021) de la Banque mondiale.



Le Maroc dispose depuis 2019 d'une Stratégie nationale pour la finance inclusive (SNIF), lancée en 2019 et pilotée conjointement par Bank Al-Maghrib (la banque centrale) et le ministère de l’Economie et des Finances, et qui cible un taux d’inclusion financière de 50% en 2023 et de 75% en 2030.



En revanche, environ 15 millions d’adultes au Maroc ne sont toujours pas bancarisés, l’inclusion financière des segments traditionnellement mal desservis reste donc un enjeu important dans le pays, rapporte la MAP.



A titre d’exemple, 56% des hommes, contre seulement 33% des femmes, possédaient un compte en 2021. Ces chiffres représentent certes une augmentation par rapport à 2017, où 41% des hommes et 17% des femmes disposaient d’un compte, mais cela montre aussi que l’écart de 23 points de pourcentage entre les hommes et les femmes n’a pas changé durant cette période. Parallèlement, seulement 6% des adultes marocains déclarent posséder un portefeuille électronique (e-wallet).



C'est dans ce contexte qu'intervient la visite de Sa Majesté la Reine Máxima Zorreguieta des Pays-Bas, en sa qualité de mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA).



Une visite axée sur les innovations technologiques financières, la finance verte et inclusive, et le développement de systèmes de paiement numériques favorisant l'inclusion financière, et qui a pour objectif de promouvoir une plus grande avancée des progrès accomplis ces dernières années par le Maroc dans le domaine de l’inclusion financière.