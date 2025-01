Inauguration du Parc Industriel de Marrakech, une nouvelle ère pour le développement régional

La région Marrakech-Safi a marqué une étape clé dans son développement industriel avec l'inauguration officielle, mercredi, du Parc Industriel de la cité Ocre, situé à Tamansourt, dans la Préfecture de Marrakech.



Porté par le Conseil de la Région Marrakech-Safi et mis en œuvre par l’Agence régionale d’exécution des projets, ce projet ambitieux vise à stimuler la dynamique économique régionale et de renforcer l’attractivité du territoire sur le plan national et international.



S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Samir Goudar, a souligné que ce projet constitue une véritable valeur ajoutée à l’offre foncière et industrielle de la région, en mettant à disposition un environnement intégré répondant aux attentes des investisseurs locaux et internationaux, rapporte la MAP.



Ce parc industriel ne se limite pas à un simple projet, mais constitue une étape marquante qui reflète un engagement en faveur d’un développement durable et inclusif dans la région de Marrakech-Safi, a-t-il ajouté.



Il a, par ailleurs, exprimé son ambition de voir cette plateforme industrielle, en synergie avec d’autres projets de développement, contribuer à une transformation structurelle de l’économie régionale, en diversifiant les secteurs productifs et en renforçant l’innovation technologique.



De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf, a souligné que le Royaume est entré dans une nouvelle ère industrielle, caractérisée par le renforcement de sa souveraineté en la matière.



Cette dynamique, a-t-il poursuivi, se traduit par une orientation claire en faveur de l’encouragement de la production locale et du développement d’activités industrielles pour garantir la résilience économique du Royaume.



La région de Marrakech-Safi constitue un centre industriel de premier plan, riche de ses ressources et de ses atouts, ce qui lui permet de garantir sa position en tant que pôle industriel par excellence, a également relevé M. Moucharaf, mettant l’accent sur l’essor des investissements industriels que connaît la région, témoignant de son attractivité croissante et de son potentiel de développement.



Dans ce sillage, Adil Belhayoun, associé gestionnaire à Etic Consult, spécialisé dans l'étude des écosystèmes industriels, a affirmé que le projet du Parc industriel de Marrakech est né de la volonté de valoriser pleinement le potentiel industriel de la région, mettant en avant la forte demande en investissements industriels dans la région.



Il a également salué le Conseil de la région Marrakech-Safi pour avoir piloté un projet d’une telle envergure, soulignant qu’il s’agit d’une réussite collective rendue possible grâce à un management efficace et une mobilisation exemplaire des partenaires.



S’inscrivant pleinement dans la vision du Nouveau Modèle de Développement et dans les objectifs des stratégies sectorielles et territoriales, le Parc Industriel est l’un des projets phares relevant du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) et du Plan de Développement Régional (PDR) 2022-2027.



Ce projet a pour ambition de doter la région d’infrastructures et d’équipements modernes, offrant un cadre attractif et propice à l’implantation des entreprises nationales et internationales et contribuant ainsi à la création de valeur et d’emplois durables.



Cette inauguration marque une étape clé pour faire de la Région Marrakech-Safi un hub industriel incontournable, et met en lumière les nombreuses opportunités d'investissement offertes par la région, ainsi que les initiatives locales en faveur de l'innovation et du soutien aux entreprises.