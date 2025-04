Inauguration à l'UNESCO de l'exposition "Le Maroc: Tradition d'Ouverture et de Paix"

L'exposition "Le Maroc: Tradition d'Ouverture et de Paix", mettant en relief la richesse du patrimoine culturel matériel et immatériel marocain, a été inaugurée, mardi au siège de l'Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris.



Tenue en marge de la 221ème session du Conseil exécutif de l'UNESCO, "cette exposition offre l'occasion de découvrir de plus près, à travers des ateliers vivants et une exposition muséale d'anciens objets d'artisanat, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération par des artisans marocains, porteurs de valeurs identitaires ancrées dans l'histoire du Royaume du Maroc, imprégné d'une longue tradition d'ouverture et de paix", a souligné, lors de la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur-délégué permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre.



Cette tradition marocaine singulière, a-t-il poursuivi, se trouve aussi reflétée à travers une exposition d'oeuvres d'art et de différents éléments du patrimoine culturel marocain inscrits sur les listes de l'UNESCO.



L'ambassadeur a également fait observer que "la richesse de la culture et de la créativité artistique marocaine s'exprime ainsi dans toute sa splendeur dans cette exposition qui met également en valeur la tradition d'hospitalité séculaire marocaine qu'incarnent les différentes formes de cérémonies marocaines où le thé à la menthe et tout le patrimoine culinaire ancestral marocain contribuent amplement à leur rayonnement".



Dépositaires d'un héritage qui plonge ses racines dans la culture à la fois africaine, amazighe, arabo-musulmane, hassanie, juive, andalouse et méditerranéenne, "les Marocains partagent fièrement au quotidien une tradition d'ouverture et de paix comme un atout pour l'avenir de leur pays, avec ses douze régions contribuant à enrichir sa diversité culturelle marocaine", a souligné M. Addahre.



A travers cette exposition, "le Maroc montre que le patrimoine culturel ne se réduit pas à un héritage du passé, mais reste une force vivante qui favorise la compréhension mutuelle et construit la paix dans l'esprit des peuples, ouvrant la voie à un avenir de respect, de diversité et d'harmonie", a indiqué, de son côté, le sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, Ernesto Ottone Ramirez.



Ce dynamisme, a-t-il souligné, se reflète dans ses trésors notamment "des médinas médiévales de Fès et Marrakech aux paysages désertiques de l'Anti-Atlas, en passant par les vestiges romains de Volubilis et le patrimoine historique et moderne de Rabat, chaque site porte une histoire unique".



Et de faire observer que le Maroc a longtemps été un carrefour de civilisations, où des traditions riches et diversifiées se sont transmises de génération en génération. "De l'art poétique du Malhoun aux rythmes spirituels des Gnawas, des subtilités de la calligraphie arabe aux traditions du Moussem de Tan-Tan, chaque élément raconte une histoire de tolérance, d'identité, de continuité et d'échange", a-t-il indiqué.



"Ensemble, ils forment une harmonie unique, où traditions locales et influences extérieures se mêlent, les différences se rencontrent et s'enrichissent, illustrant la beauté d'un patrimoine vivant et uni", a poursuivi M. Ottone Ramirez.



Pour sa part, Rachid Mestfa, chef de division de la coopération au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette exposition met en avant le patrimoine et la culture du Royaume à travers un programme riche élaboré par le ministère.



Ce programme, a-t-il précisé, comprend plusieurs volets, notamment des expositions artistiques sur le patrimoine culturel matériel et immatériel national inscrits sur les listes de l'UNESCO, et la projection de plusieurs films documentaires, abordant la richesse et la diversité du patrimoine marocain dans ses composantes amazighe, arabe et andalouse.



Le président de la Chambre d'Artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a, quant à lui, relevé que plusieurs artisans, venus des douze régions du Royaume, prennent part à cet événement, représentant des savoir-faire emblématiques marocains tels que le zellige, le caftan, le cuir ou encore le tapis.



L’objectif, selon lui, est de rassembler en un seul espace les expressions les plus représentatives de l’identité artisanale marocaine, afin d’offrir aux visiteurs un aperçu authentique de la richesse et de la diversité de la culture marocaine.



Dans une atmosphère agrémentée de rythmes de musique marocaine, les visiteurs de l’exposition, qui se poursuivra jusqu'au 11 avril, ont également été invités à découvrir le riche patrimoine de la gastronomie marocaine.