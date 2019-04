Inauguration à Témara du centre de santé rural de premier niveau “Al Mers 2”

Le ministre de la Santé, Anas Doukkali, et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreysus, ont inauguré, lundi à Témara, le centre de santé rural de premier niveau "Al Mers 2", réalisé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Le centre a été inauguré dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé organisée pour l’année 2019 à Rabat sous le thème "Soins de santé primaires : la voie vers la couverture santé universelle".

La nouvelle structure médicale, équipée grâce à un financement du ministère de la Santé, sera encadrée par un staff médical composé de trois médecins généralistes, un médecin gastro-entérologue, une sage-femme et quatre infirmières.

Elle dispose de plusieurs salles de consultation (médecine générale, consultation curative, diabète, santé scolaire et universitaire, santé mère-enfant), de surveillance épidémiologique, de dépistage des cancers du sein du col et de l'utérus, ainsi que d’un espace d’information et de communication.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la santé de Rabat-Salé-Kénitra, Abdelmoula Boulamizat, a souligné que le centre devra renforcer l'offre sanitaire, la qualité et l’accessibilité aux soins au niveau de la préfecture de Témara, relevant qu'il va permettre à une population cible de 30.000 habitants de bénéficier de soins de santé de qualité "avec toutes les dispositions nécessaires pour avoir une accessibilité et une qualité meilleure des prestations".

De son côté, la déléguée préfectorale de la santé de Skhirat-Témara, Ilham Otmani Amaoui, a indiqué que la nouvelle structure offre des services de santé variés tels que la prévention dans le cadre du Programme national d'immunisation, le suivi des femmes durant la grossesse et après l’accouchement, la planification familiale, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant et la lutte contre les carences en micronutriments.

Cet établissement de santé de premier niveau, a-t-elle dit, a pour objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge des malades ainsi que de l’offre et l’accessibilité aux soins dans la préfecture de Skhirat-Témara.

La cérémonie d'inauguration s’est déroulée en présence du directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale (EMRO), Ahmed Salim Saif Al-Mandhari et du gouverneur de la préfecture de Skhirat-Témara, Youssef Draiss.