Inauguration à Dakhla d’une exposition de produits locaux

Une exposition de produits locaux reflétant la diversité des potentialités de la Région d’Oued-Eddahab-Lagouira et la richesse du patrimoine artisanal local a été ouverte sur la corniche de Dakhla.

Organisée en marge du 1er tournoi international de Dakhla Kiteboard Pro World Tour (KPWT), qui s’est tenu tout au long de la semaine passée et comptant pour la 8ème étape du circuit mondial du KPWT, cette manifestation comprend des stands faisant découvrir les atouts de la région notamment dans les secteurs des pêches, de l’agriculture, du tourisme et de l’élevage. Ces stands visent aussi à faire connaître les opportunités d’investissement offertes dans ces secteurs, d’une part et les projets initiés en vue de valoriser ces ressources.

Pour les organisateurs, cette manifestation est l’occasion pour faire découvrir aux visiteurs l’évolution des indicateurs d’investissement et de production dans les secteurs à grande valeur dans la région, à la faveur des actions entreprises pour renforcer l’infrastructure de base et réunir les conditions d’un véritable décollage socio-économique.

Elle permet également, à travers les produits d’artisanat présentés (bijouterie, maroquinerie et articles vestimentaires traditionnels), de montrer quelques éléments du quotidien des populations locales, le savoir-faire des artisans locaux et leurs efforts pour préserver le patrimoine culturel et civilisationnel propre aux habitants de la région.

Les explications fournies relatives au secteur de la pêche dans la région, démontrent que celui-ci a connu une mutation exemplaire, tant au niveau des débarquements de poissons, de l’évolution de la flotte que des techniques de pêche utilisées. Ces résultats ont été obtenus grâce au plan d’aménagement mis au point en vue d’optimiser le rendement et d’assurer une exploitation rationnelle des ressources halieutiques de la région.

L’élevage camelin a, à son tour, réalisé, ces dernières années une évolution soutenue dans la Région de Oued-Eddahab-Lagouira, atteignant plus de 26.000 têtes dans cette région, qui a connu également un essor soutenu des périmètres irrigués destinés essentiellement à la production de primeurs sous serre (500 ha), avec des rendements annuels atteignant 35 mille tonnes. Appelée souvent le “joyau du désert” ou encore “la perle du Sud”, Dakhla s’est forgé par ailleurs au cours des dernières années une notoriété mondiale de “paradis des sports de glisse” et a vu défiler sur ses vagues plusieurs champions de renommée mondiale de windsurf, kitesurf et de planche à voile.