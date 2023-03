Importation de bovins : La sécurité sanitaire à la tête des préoccupations

L'importation des têtes de bovins est soumise à une procédure d'importation douanière qui place la sécurité sanitaire à la tête des préoccupations, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.



"L'importation est soumise à une procédure précise qui peut prendre du temps, notamment avec l'incertitude qui caractérise le marché et le contexte inflationniste, en vue de garantir les conditions de sécurité sanitaire qui constitue une priorité", a noté M. Lekjaa qui répondait aux questions des journalistes lors du point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement.



Il a en outre rappelé que cette décision d'importation vise essentiellement à baisser les prix des viandes rouges.



Par ailleurs, évoquant le secteur informel, le ministre a relevé qu'il constitue une part élevée dans l'économie marocaine. "Son approche de traitement est complexe et requiert la prise en considération de la dimension sociale en vue de garantir les droits des personnes exerçant dans ce secteur", a-t-il dit.



S'agissant du statut d'auto-entrepreneur, M. Lekjaa a fait savoir que l'approche adoptée auparavant "a montré ses limites" dans ce volet, ajoutant qu'une nouvelle approche a été adoptée dans le cadre de la réforme fiscale.



Et de poursuivre qu'une grande partie de ces réformes fiscales va être mise en œuvre à partir de 2024, selon une approche fluide garantissant le développement et la stabilité des activités du statut d’auto-entrepreneur.