Imane Masbahi membre du jury de la compétition officielle du Festival VS-Film pour les très courts métrages

La réalisatrice, productrice et distributrice marocaine Imane Masbahi a été désignée membre du jury de la compétition officielle de la 1ère édition du Festival VS-Film pour les très courts métrages, qui se tiendra du 3 au 7 novembre à Ain Sokhna (Egypte).



A l'âge de 20 ans, Mme Masbahi a commencé sa carrière artistique par un court métrage intitulé "Traces sur l'eau" (1984), suivi d'une série de films qu'elle a réalisés tels que "Rêve d'une femme", "Paradis des pauvres" et "Une femme dans le tourbillon de la vie".



Dans un communiqué, le comité d'organisation a fait savoir que le jury de cette édition du festival, présidé par le réalisateur sénégalais Moussa Touré, comprend également la présidente de l'Académie des arts en Égypte, Ghada Gebara, l'académicien arménien Arsen Arkalian, le PDG de la Société saoudienne du cinéma, Hani Al-Mulla, et l'écrivain et scénariste irakien Hamed Al Malkin. Le vice-président du festival, Ziad Bassemir, a relevé que la direction de cet évènement a tenu compte de la diversité dans la sélection des membres du jury, ajoutant qu"il est composé de cinéastes de différentes nationalités qui appartiennent à différentes écoles cinématographiques.



Le programme de l'édition 2024 du festival comprend de nombreuses projections de films, des ateliers, des séminaires, entre autres.