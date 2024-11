Imane Kamal Idrissi expose ses œuvres à la prestigieuse galerie The One à Lisbonne

L'artiste marocaine Imane Kamal Idrissi a exposé ses œuvres, samedi soir à la prestigieuse galerie "The One" du Palais Anunciada Avenida da Liberdade à Lisbonne, dans le cadre d'une exposition collective qui réunit des artistes plasticiens du monde entier.



Intitulée "Creative Paths", l’exposition collective, organisée par la galerie The One sous la direction de l'artiste visuelle Greta Ballin, a réuni des artistes de divers horizons, des historiens d'art, des galeristes et des personnalités du monde institutionnel, littéraire et culturel. En marge de l'événement, qui se tient du 23 novembre au 10 janvier, l'artiste plasticienne marocaine a été célébrée aux côtés de nombreuses autres personnalités pour son "engagement artistique et créatif et sa carrière distinguée".



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste a indiqué qu'elle présente pour la première fois une approche technique qui redéfinit les interactions entre la lumière, la texture et l'émotion dans ses œuvres, ajoutant que ces innovations reflètent son engagement à explorer des voies artistiques audacieuses qui repoussent les limites du possible.



"Cet événement promet d'être une célébration de l'art, de la culture et des expériences humaines partagées", a-t-elle déclaré, précisant que "l'objectif principal de l'exposition est de présenter une expérience esthétique et émotionnelle qui transcende les frontières culturelles et linguistiques".



A travers les œuvres présentées, l'artiste a ajouté qu'elle cherchait à transmettre un message d'unité, de compréhension et de respect de la diversité culturelle qui enrichit le monde. Au cours de l'événement, qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, Imane Kamal Idrissi a présenté une performance mêlant peinture et violon, en collaboration avec d'autres artistes participant à l'exposition, dans un moment d'intense créativité et d'interaction avec les invités.



Célébrant les échanges artistiques et promouvant le dialogue interculturel, "Creative Paths" est une invitation ouverte à explorer le style audacieux de l'artiste peintre marocaine, son talent et sa volonté d'édifier des ponts entre les cultures. C'est également une opportunité d'explorer la beauté créative et les expressions artistiques à travers une variété d'œuvres d'artistes visuels de plusieurs pays.