IDE : Un flux net de 10,05 MMDH à fin août 2023

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s'est établi à 10,05 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, en repli de 49,6% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.



Les recettes des IDE ont baissé de 23,4% à près de 21,24 MMDH, alors que les dépenses ont augmenté de 44% à 11,18 MMDH, indique l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



Au titre des huit premiers mois de l'année 2023, les investissements directs marocains à l'étranger (IDME) se sont situés à 18,21 MMDH, contre 11,8 MMDH à fin août 2022.



En parallèle, les cessions de ces investissements ont porté sur un montant d'environ 10,67 MMDH, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente.

En dehors des instruments de dette intragroupe et des bénéfices réinvestis, le flux net des prises de participation baisse de 190 millions de dirhams (MDH).